影》陸揭密艦載機飛行員訓練 比上太空還危險

大陸現役航母艦載機殲15。（圖/中新社）

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中時電子報

據澎湃新聞網報導，隨著大陸海軍快速打造與發展航空母艦，對於艦載機飛行員的需求也愈來愈大。就在高考（大學聯考）剛剛落幕之際，陸媒從其海軍招募辦公室得知，今年將有800名學子挑戰飛行員的招生，也因此揭開對岸海軍訓練艦載機飛行員的過程。

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與一般飛行員不同，海軍飛行員要具備全天候飛行能力，能夠在陸地、島嶼、水上艦艇等多種複雜環境條件下起降，是菁英中的菁英、其選拔難度堪比太空人。也正因為起降條件複雜，讓這群飛行員的值勤和訓練風險程度，是太空人的5倍、普通飛行員的20倍之強，沒有強大的心理素質和高超的技巧，是無法因應這困難的挑戰。

即將降落於遼寧號甲板的殲15艦載機。（圖/中新社）

被對岸稱為「艦載機首飛第一人」的飛行員戴明盟，曾在清華大學的演講中分享，「早年美軍研發航母時，平均每2天摔1架飛機，犧牲了1000多名飛行員，中國也不例外。而且看似巨大無比的航母，對於飛行員來看，卻只是猶如一張郵票大小的面積，再加上航母正在行進間、海上風向瞬息萬變，都讓降落成為極大的挑戰。」

殲15戰機從遼寧艦甲板起飛。（圖/中新社）

戴明盟表示，「和陸地降落不同，在航母甲板降落時，採取加速而非減速，這是確保當戰機未能順利被彈射繩勾住之際，還能夠即時起飛的安全考量；因此，此種高速降落，也會對機上的飛行員造成頸椎、腰椎和脊柱強大的衝撞。」

不過，大陸海軍仍對學子給出安全保證，隨著科技進步和戰機愈來愈精良，加上航管、气象、通信、地面保障等多个部门协同配合，能保障飛行員在起降和執行任務的基本安全。有趣的是，今年招收的大學部飛行學員，不僅要通過生理、心理測試，還得在英文和數學兩科成績上有突出表現，傑出者還有機會能擁有北大清華與軍校的雙重學籍優待。

而對於這批養成不易的菁英，大陸軍方也給予極高的待遇，除了軍官正常薪俸外，還享受飛行專業津貼、等級津貼、任務津貼和飛行小時補貼等特殊補貼，每年有一個月的療養休假。若學業優異者，在取得學科與軍事雙學位後，對於其未來升官之路也會加快許多。而倘若未來結婚成家，妻子和兒女等家眷也可得到相關的津貼和保障。

(中時電子報)

文章來源：揭秘艦載機飛行員：風險係數是太空人5倍，數學英語不能差

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