Moncler x 藤原浩今開賣 J.Sheon搶先穿

2018年06月14日 12:09 中時 陶福媛

Moncler與藤原浩FRAGMENT合作聯名新裝今日開賣，嬉哈歌手 J.Sheon搶先示範。（粘耿豪攝）

Moncler與藤原浩FRAGMENT合作聯名新裝，今日開賣。（ Moncler提供）

Moncler與藤原浩FRAGMENT合作聯名新裝，今日開賣。（ Moncler提供）

Moncler與藤原浩FRAGMENT合作聯名新裝，今日開賣。（ Moncler提供）

盟可睞 (MONCLER)也玩聯名潮流風，跨界與日本潮流界大師藤原浩FRAGMENT Design合作推出Moncler Fragment聯名系列，今日在台北101店上首賣，邀請從網路崛起的嬉哈歌手J.Sheon（莊珣）搶先示範，低調的大地色鋪棉外套、帽T搭牛仔褲，正是他平日最愛的裝扮。

J.Sheon今年入圍金曲獎最佳新人獎，他分析今年入圍的七位新人的曲風和專才都不相同，各有特色，運勢相對很重要，為了增加自己的運勢，他聽從算命老師的建議穿上金色元素的禮服走紅毯。

藤原浩的聯名系列向來是潮迷必拜的神物，其經典的「Backstage」元素，即是他獨特的音樂哲學，音樂存在於幕前、也隱藏於幕後，是一種無形的精神文化，因此「Backstage」、數碼字母和黃色LOGO帆布標籤等元素皆散見在Moncler Fragment聯名服飾中，饒富趣味。

(中時 )