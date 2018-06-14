賴揆水煮香蕉成「暗黑料理」？飲食作家公開正確吃法

2018年06月14日 12:02 中時電子報 簡怡欣

國產香蕉市場價崩，行政院長賴清德日前推薦「水煮帶皮香蕉沾醬吃」食譜，意外引發爭議。飲食作家黃婉玲對此指出，煮香蕉蘸醬油吃是過去農村曾有過的菜餚，還可以配飯吃，建議將生香蕉煮約3、5分鐘，接著放進冰箱冰涼，口感更有Q度，吃起來不會有濃郁的香蕉味，味道非常美好。

她在臉書粉絲頁「黃婉玲烹飪教室」發文說，煮香蕉蘸醬油吃，這是古老的飲食文化，這一點賴揆並沒有說錯！早年台灣盛產香蕉，當颱風天打落一些未熟的香蕉時，農民不會將果實全數丟棄，反而會撿起來煮或蒸，這樣的烹煮動作可以使香蕉的果肉變熟，農家就會將這煮熟的生香蕉蘸蒜頭醬油配飯吃，這是台灣過去農村曾有過的菜餚。

王世堅在電視節目現場吃水煮香蕉皮.......（圖/翻攝自新聞深喉嚨 YouTube）

黃婉玲表示，有些人聽到香蕉蘸醬油吃很恐怖，這一點是能理解，但這只是長期對食材的既定印象，並沒有對錯。同樣的狀況反過來想，也許根深蒂固認為香蕉就是水果，其實早年農村產量過剩時，早就將香蕉入菜，做成炸香蕉、香蕉蝦夾等菜色。

「水煮帶皮香蕉沾醬吃」吃法引發討論，連日吸引不少人挑戰。黃婉玲也公開自己的煮香蕉食譜，將生香蕉煮約3、5分鐘，接著冰在冰箱一會兒，然後涼涼的切片蘸著蒜頭醬油當午餐，此時香蕉吃起來具有Q度、不會有濃郁的香蕉味，味道非常美好，一點也感覺不到恐怖的滋味。

她表示，鼓勵大家勇於嘗試，也希望有關單位也能辦一場活動，讓大家認識早年的香蕉入菜方法，同時也能讓大家再次了解我們曾經歷過的飲食文化。除了香蕉以外，芒果也是如此，吹落的青芒果不一定做成情人果這樣的甜食，農家也會將青芒果削皮後切塊，蘸著蒜頭醬油當做一道菜配飯，這是過去農村生活因應大自然所延伸的生活機制。

(中時電子報)