花蓮縣長參選人徐榛蔚支持群前往對手劉曉玫服務處抗議

花蓮下屆縣議員參選人沈君茹（左一）、俞慧君（左二）陪同弱勢家庭代表前往劉曉玫服務處抗議。（范振和攝）

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范振和
花蓮警方如臨大敵在劉曉玫服務處四周戒備，並舉警告牌要求抗爭群撤離。（范振和攝）

國民黨下屆花蓮縣議員參選人俞慧君、沈君茹陪同弱勢家庭代表，14日上午前往民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫服務處嗆聲，並為國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚與全縣1萬5千戶弱勢家庭叫屈，最後在警方舉牌警告下和平離場。

劉曉玫指控縣長傅崐萁用公帑招標米，並在米袋上印製傅與國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚的夫妻照片，向高檢署告發兩人分別涉嫌圖利、賄選，引起徐榛蔚陣營不滿。

「劉曉玫妳給我出來！」愈慧君數度叫陣未果後，表示她為花蓮縣所有弱勢家庭感到不平，劉曉玫消費弱勢家庭，達到個人政治目的，這麼沒有愛心，哪還有資格當縣長？

俞慧君提出三個問題：「指花蓮縣議會是不是有正式通過三節關懷弱勢發放資的預算？妳連議會正式通過的預算，都不清楚，是不白領17年納稅人的血汗錢？9年來，縣府在13個鄉鎮市辦過350場次，就以花蓮市而言，也有27場次，妳到過哪一場關心弱勢家庭？」如此消費汙辱弱勢家庭，真的很可惡，她要劉曉玫出來說清楚。

沈君茹收到弱勢族群的影音留言後，她代為轉達說，新聞鬧開來後，她們很害怕以後可能沒有米了，她們很窮怎麼辦？難道中央要給她們米吃嗎？也有署名小玲的讀者投書說，她媽媽身體不好，工人爸爸一個月沒有幾天粗工可做，她沒有投票權，無法表達對政治的想法，但知道爸爸會更辛苦，憂心沒有米，蔡總統會送米接濟她們嗎？

(中時 )

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