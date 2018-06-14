爆乳女模辛尤里傻傻分不清 要去北院誤闖北檢成焦點

辛尤里(右一)到北院出庭，對陳姓女網友認罪，她說判處適當刑度就可。(王己由攝)

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經常在臉書上分享前凸後翹F奶辣照的「爆乳女模」辛尤里，成為網紅後，被陳姓女網友在「爆料公社」PO文指她會「勾引男人」、「實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親」。案經辛尤里提告，陳女被依妨害名譽起訴，台北地方法院今(14)日上午開庭審理，陳女當庭認罪，辛尤里對量刑意見表示，希望陳女因此得到教訓就可以。

辛尤里上午要到台北地院出庭，卻誤把台北地檢署當成北院，直接到北檢法警室報到，恰好巧遇正在守候韓國瑜的大批媒體，意外成為焦點。

檢方指控陳姓女網友去年11月在「爆料公社」PO文指辛尤里「就是不喜歡那種喝醉跟男人在夜店喇舌的，我就是在講辛尤里小姐，眾人皆知，她喝醉行徑多不檢點！都已經是個孩子的媽媽了，還到處勾引男人，實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親！小女孩長大若知道媽媽如此下賤怎麼辦？」最後還hashtag「辛尤里、噁心」。檢察官認為，陳女多次在擁有數萬人的臉書社團發表不實言論，確實構成公然侮辱要件，因此將她起訴。

辛尤里認為，陳姓女網友已不是第一次在網路上攻擊她，去年12月透過臉書表示已經提告，她承認自己年輕時愛玩、喜歡跑夜店「老娘敢作敢當，我是怎麼樣的人，一路看著我過來的人都會知道，還需要我多解釋什麼？姊坦蕩蕩的生活，難到要從我鼻屎裡面挖鑽石叫賣嗎？」

全案經台北地方法院審理，陳女卻多次不到庭，上個月開庭，法官諭知若陳女仍舊未到，將予以拘提。北院今開庭，陳女終於出庭，辛尤里則是在女性友人陪同下到庭陳述意見，但一向以性感形象示人的她，今天出庭時卻穿著端莊，不如她的女性友人裝扮來得引人注目。

(中時 )

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