澎湖七美填海蓋停車場 居民憂破壞生態

2018年06月14日 12:10 中時 廖德修

澎湖縣七美島因雙心石滬暴紅，觀光發展快速，地方民代建議拓寬南滬港道路並擴大闢建停車場，引起在地居民關切，認為不應為了圖利少數觀光業者利用公帑擴建碼頭和停車場，破壞鄰近地區海域生態，進而發起聯署反對擴建七美碼頭和停車場。

環保團體海洋公民基金會表示，七美主要觀光景點除雙心石滬外，還有七美燈塔、望夫石、小台灣等。大多數觀光客停留時間在5小時內，逾半數停留3小時內，遊客主要從馬公市搭乘公民營交通船或遊艇登島後，再租用機車或搭乘巴士做環島景點觀光後即搭船離開，旅遊旺季一天遊客量約可達到3千人次，其中又以租用機車為主要交通方式，機車租用1~2小時150元，一天含油250元。島上食宿供應很有限，加上提供的觀光活動有限，留宿型遊客很少。

七美島陸地面積不到7平方公里，島上淡水資源短缺，觀光旺季每天可湧入至少3000人以上，長年以來居民不但沒有因為觀光發展得到相對的好處，卻必須飽受大量觀光客在島上騎機車隨處移動所造成的空氣汙染和交通問題，遊客在島上製造的大量垃圾也造成環境髒亂。

去年6月30日七美南滬港曾因為觀光船舶進出頻繁，引發漁民不滿，以集體不出海占據碼頭方式，讓觀光船舶無法靠岸，並發動封港抗爭。其實不只是漁民，飽受觀光負面衝擊困擾的當地居民也表示支持，希望縣政府能夠拿出辦法，解決觀光客所造成的負面衝擊。

七美鄉代會主席張仁和特別提出水荒警訊，指稱全鄉近200口淺水井已全部乾涸，地表水庫儲水量也僅剩1%，若是大量觀光客再來島上增加用水量，七美即將面臨無水可用的窘境。

也因此，海洋公民基金會建議七美鄉公所與鄉代會應盡快與縣府協商，提出解決之道，包括：

1、委託學者專家盡快研擬提出遊客總量管制計畫，包括登島人數、觀光型態等永續觀光相關措施以有效控制觀光衝擊。

2、針對登島觀光遊客收取環境維護費，用於解決環境髒亂和觀光衝擊等問題。

3、島上出租機車改以電動機車，巴士改為電動巴士以減少空氣汙染。

4、推行遊客垃圾減量措施，減少觀光客在島上的垃圾製造量。

5、減少不必要的硬體建設(包括澎管處部分遊憩設施工程)以免破壞環境。

6、委託學者專家進駐七美協助發展島嶼生態或深度旅遊相關產業取代現在的大眾旅遊模式，讓觀光發展利益能夠更公平分配給鄉民。

(中時 )