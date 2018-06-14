食藥署正名「非基因改造」食品原料 只有這五類

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標榜「非基因改造」的食品，不少人感覺吃起來較安心，但業者不能再任意宣稱了。食藥署今（14）日預告修正標示規定，國內目前只有核准黃豆、玉米、棉花、油菜和甜菜5種基因改造食品原料，卻出現沒開放基改食品原料進口的產品也滿街標示「非基因改造」造成誤解，將限縮僅容許這5類產品可標示非基改。規定109年7月1日實施。

食藥署食品組科長李婉媜表示，修正標示規定，主要考量到國際上有些可種植或作為食品原料使用的基因改造食品原料，明明國內根本沒開放進口，卻有業者在其產品標示上大力宣稱「非基因改造」，易造成消費者誤解，以為其他沒標示者就是基改食品，甚至誤會國內市場已核准其他基因改造食品販售。

這次新的標示規定，是針對自行宣稱「非基因改造」或「不是基因改造」的標示對象進行限縮，由食品所含非基因改造食品原料，其並存在有國際上已審核通過可種植或作為食品原料使用屬基因改造者，修正為其並存在有國內已查驗登記為食品原料使用屬基因改造者，以避免消費者混淆。

李婉媜解釋，也就是說，未來可宣稱「非基因改造」或「不是基因改造」的產品，僅限於國內已開放進口的種類，而目前就只有黃豆、米玉、棉花、甜菜與油菜5個種類。

食藥署指出，未來不論食品或食品添加物要標示「非基因改造」或「不是基因改造」字樣，皆應符合新規定，否則以標示不實可罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰。且違規包裝產品通知限期回收改正，改正前不得繼續販賣；屆期未遵行規定者，沒入銷毀之。

(中時 )

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