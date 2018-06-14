空姐學姐回娘家 帶著秀林國小學生起飛出航

中華航空愛心趴趴走團，今天首次來到花蓮，為秀林國小學生帶來登機行程體驗。（張祈攝）

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秀林國小學生在機組人員協助下穿戴救生衣。（張祈攝）
六年級的林欣慧，帶著自己做的護照、飛機票準備「登機」。（張祈攝）
現職華航空姐的秀林國小校友羅祖兒（右）返校分享，媽媽特地來陪同。（張祈攝）

畢業於花蓮秀林國小的羅祖兒，從小懷抱著帶著媽媽環遊世界的夢想，大學畢業後經歷2年考上中華航空空姐，夢想成真後今跟著機組人員回到母校，體驗搭機流程，且勉勵小學弟妹們，要開心的玩、懷抱夢想且勇敢追夢。

生長自單親家庭，並由外婆帶大的羅祖兒，雖家境清寒，但從小樂觀勇敢，孝順的她，一直希望能盡快獨立分擔家計，畢業後直接就業，歷經2年考試、7次落榜終於考取華航。

她說，選擇空姐的理由很簡單，就是想要在有限的經濟能力，帶著媽媽、外婆出國看看，她們最想去的地方是日本，目前也正在籌備與家人的第一次出國旅遊。

深知偏鄉學生在求學的不易，羅祖兒勉勵小學弟妹們，可以快樂成長是偏鄉學區最可貴的地方，帶著樂觀的心境，放膽選擇目標，她以過來人的經驗證明，偏鄉原住民的小朋友也可以美夢成真，也別忘了要回頭感謝曾經幫助過自己的家人、老師。

中華航空長期關懷偏鄉弱勢學童，得知羅祖兒的背景後，機組人員很貼心的決定陪著祖兒回母校，華航客艙經理陳冠華說，空服人員、機師、機務共計40人組成的愛心趴趴走，將座艙擺設、登機程序搬來學校，讓小朋友練習登機、搭飛機。

六年級的林欣慧，帶著自己做的護照、飛機票準備「登機」，她說，自己還沒有坐過飛機，對飛機內部設備感到很好奇，過去只有在電視上看過空姐、空少，覺得他們又漂亮又帥氣，如果有機會出國，要飛去大陸看偶像。

(中時 )

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