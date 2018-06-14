反常狂推掉片約 歐陽娜娜證實將做「規劃中的事」

歐陽娜娜近來狂推掉拍片邀約，理由是9月將重返音樂學校，繼續念書。(中時資料照片)

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中時電子報

今年18歲的歐陽家二女兒歐陽娜娜，長年學習音樂，然2013年考上寇蒂斯音樂學院，卻在兩年後宣布休學並正式出道，引發熱議，她甚至因此被酸「愛慕虛榮」、「愛錢」，但歐陽娜娜以高EQ應對，近來她爆出狂婉拒戲約，理由是9月將重返校園唸書，消息已被母親傅娟證實。

據《ETtoday》報導，近日有劇組接洽歐陽娜娜拍新片，然遭到婉拒，理由是沒檔期，相關人員露透她是要到波士頓念書，對於歐陽娜娜不能接下片約，劇組表示很可惜但為她感到開心，而歐陽娜娜確定9月重返校園，進入美國柏克利音樂學院就讀，當王力宏、John Mayer的學妹，傅娟事後證實此事，表示「重回校園一直是計劃中的事，不足為奇」。

而對於選擇休學闖蕩演藝圈、如今又將回到學校唸書，歐陽娜娜表示不後悔，透露當時的想法就是既然有這麼多闖蕩的機會，何不去試試看？也不覺得學習一定得在學校內，也不是畢業後，就不再學任何東西，而面對外界反對的聲浪，她疑惑過也心累過，但更覺得自己不能後悔，理由是每件事的發生都其原因，「因為至少，我嘗試了」。

而歐陽娜娜出道後，其實也沒有放棄音樂，她一邊跟梁家輝、成龍、彭于晏、劉德華等人合作，然也未曾間斷巡迴演奏，還發行了《15》、《Cello Loves Disney》大提琴專輯，她也曾表示過，休學不是要放棄音樂，演員也不是她的首選，因此一直有重回音樂學校進修的計畫，畢竟歐陽娜娜的目標，是成為「會演戲的大提琴家，最會拉琴的演員」。

(中時電子報)

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