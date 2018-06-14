「荷」日君再來？盛夏「牡丹蓮」綻放展優雅

2018年06月14日 12:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

灼灼荷花瑞，亭亭出水中！盛夏賞荷趣！看出淤泥而不染！6月正逢荷花綻放季節，常有民眾搞不清楚荷花、蓮花的分別，其實荷花就是蓮花、蓮花就是荷花，與睡蓮同屬「睡蓮科」，但分別是「蓮屬」及「睡蓮屬」。從外觀上，最簡易的區別，就是荷花的葉片挺立出水面，葉面呈現碗公形狀，有微毛，可盛裝水珠；而睡蓮的葉片則是圓形平躺浮貼在水面上。

板橋新海三期人工濕地荷花。（新北市景觀處提供）

荷花的藕和蓮子都是營養價值和經濟價值相當高的農作物，藕節可清熱解毒，蓮子可滋補、安神、止瀉，蓮子芯可清熱、安神、降血壓，蓮蓬殼可散瘀止血，荷花可清暑、止血，荷葉可和胃、止血等。可見荷花是每一處都有其特殊的功用。

新北市境內有多處可以欣賞荷花，其中以金山清水農地的牡丹蓮最為特別，牡丹蓮因花朵碩大狀似牡丹，花瓣多片且全天候開花，在泰國被視為禮佛之花。另外板橋新海人工溼地、淡水屯山里荷花田、雙溪荷花田及三峽三樹路荷花田等地的荷花也已悄悄綻放，除了欣賞荷花幽靜美景，雙溪荷花田也可以欣賞到荷花及睡蓮兩種在田裡綻放，想在夏日裡出遊追尋池中君子的民眾不要錯過了！

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(中時電子報)