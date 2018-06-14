警大畢典 蔡英文允諾當堅強後盾 期許永保熱情

2018年06月14日 12:38 中時 蔡依珍

總統蔡英文14日鼓勵警大畢業生永保熱情。(蔡依珍攝)

總統蔡英文14日為警大畢業生代表撥穗，並鼓勵畢業生永保熱情。(蔡依珍攝)

總統蔡英文14日頒獎給警大畢業生代表，並鼓勵畢業生永保熱情。(蔡依珍攝)

來自聖克里斯多福及尼維斯的37歲艾睿可14日從警大畢業。(蔡依珍攝)

警大14日舉行畢業典禮，總統蔡英文親臨位畢業生代表撥穗，她鼓勵大家永保畢業的熱情、持續精進專業、發揮團隊合作精神，當稱職的人民保母，允諾政府會當堅強後盾，明年將投入2.8億元預算充實消防裝備、每5年補充3千名消防人力。

507位畢業生中包含4位外籍生，其中來自聖克里斯多福及尼維斯的37歲艾睿可在故鄉就是從警、擔任督察，4年前進入警大就讀，從完全不會中文到出任實習班長、區隊長，笑言1年級真的很辛苦，每天被幹部罵，所幸大家都很團結、學習氣氛融洽，還曾代表警大參加大運會柔道項目比賽，要把台灣互相幫忙的優點帶回鄉。

蔡英文說，過去許多重要節慶與活動能順利圓滿舉行、重要案件如刑案、緝毒屢屢有重大斬獲，都要歸功警、消、移民、海巡、矯治、國安同仁的辛苦付出，如今將有生力軍投入職場，順利畢業成為守護國家的生力軍，期許他們承接學長姐優良傳統、前往崗位服務。

蔡英文說，優良傳統來自扎實的訓練和保障，近年積極擴充警大的硬體設備與設施，在警大校長刁建生任內，有偵查與鑑識科技大樓、射擊館與學生宿舍3棟新建築落成啟用；警政署也重新設計警察制服，由警察同仁票選出符合警員需求、跟上時代腳步的嶄新制服，相信能為警察帶來煥然一新的形象。

蔡英文說，她有幾次到派出所和基層聊天，發現他們都普遍年輕、對工作抱持熱情和責任感，她告訴畢業生未來第一線值勤一定會遭遇挫折，鼓勵大家永遠不要忘記畢業時懷抱的熱情，用警大扎實的訓練一一克服，她也提到離開不等於停止，期許大家持續進修，用專業解決問題，「團隊士氣高昂沒有無法達成的任務！」希望畢業生未來當領導幹部能以身作則、有效領導。

(中時 )