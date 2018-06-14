史丹佛95年研究 揭露驚人的長壽祕訣

2018年06月14日 12:47 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

20多歲時做了什麼事，可以讓人70多歲時感到開心？這樣的問題也許有解了。史丹佛一項長達95年的長期研究揭露，辛勤工作的人大多很長夀，只要積極追求目標，即使你從未完全實現目標，也會使你的生活更加充實。

1921年，IQ先驅劉易斯特曼博士（Dr. Lewis Terman）找了1500名IQ 超過135分的孩子，進行有史以來最長的研究《長壽計畫》（The Longevity Project）。

特曼在研究完成前過世，此分析一大群人數十年來資料，揭露了短期研究通常會錯失的因果關係。舉例來說，除非你掌握了我20多歲和70多歲時的資料，你不會知道我20多歲時做的事是不是讓70歲的我更快樂。

那麼，誰傾向於度過最漫長，最充實的生活？積極追求並高度參與追求目標的人們。事實上，許多從事最艱苦工作的人居然是最長壽的人。

根據《長壽計畫》，實現你一生的夢想並不重要，其實追夢本身才是重中之重。

研究者指出，「我們並未發現實現夢想與健康之間的關聯。在較年長的研究參與者之中，並不是最快樂或最輕鬆的人最長壽，而是那些致力追求目標的人。」

「最成功的人，不論在任何年齡，都是死亡機率最低的人。事實上，童年時代過得無憂無慮、靠不住、沒有野心，事業又不成功的人，相較之下死亡風險高出許多。」

當然，「成功」的定義對每個人都不一樣，因此定義你心目中的成功並積極努力達成目標才是關鍵。

(中時電子報)