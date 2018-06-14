海峽論壇火熱召開 大陸官媒：兩岸民心相親不可逆

2018年06月14日 13:29 中時 楊家鑫

第10屆海峽論壇日前在廈門召開，49場活動接連登場。中共黨媒《人民日報》14日刊登評論稱，民進黨當局違背民意，加碼限制兩岸民間交流，即使「登陸」，也被以種種理由加以限制、恫嚇。但縱使民進黨當局百般「添堵」，也沒能阻止兩岸民間交流持續升溫的勢頭。「大勢難違，民進黨當局與其帶著有色眼鏡看待兩岸交流，不若順其自然，做真正有利於台灣民眾的事情。畢竟，骨肉不可分，親情不可斷，民心相親不可逆。」

中共黨媒《人民日報》14日刊登評論「兩岸民心相親不可違逆」指出，第10屆海峽論壇日前召開，8000多位台胞齊聚廈門，49場活動連連登場。然而，民進黨當局卻違背民意，加碼限制兩岸民間交流，給兩岸民眾往來設置阻礙。

評論稱，對於赴台參加民間交流活動的大陸人士，民進黨當局或是拒絕許可入境，或是直到活動開始前一天晚上才發放許可證，入境之後還要被頻繁「關切」行程。部分台灣人士「登陸」，也被當局以種種理由加以限制、恫嚇。但即使如此，兩岸人民往來的勢頭依然沒有減弱。

評論指出，「積土成山，風雨興焉。」兩岸民間交流成果日漸顯現。今年，台灣高中畢業生報考大陸高校數量暴增，「台青西進」成為台灣近半年的熱詞。細究原因，台灣青年踴躍「登陸」，不僅是對大陸發展前景的樂觀，也是對大陸科教環境、社會治安、文明程度的信任。願意把自己的孩子送到大陸，是台灣民眾對兩岸民間交流的最好肯定。

評論強調，兩岸同胞情，越走越親近。「大勢難違，民進黨當局與其帶著「有色」眼鏡看待兩岸交流，不若順其自然，做真正有利於台灣民眾的事情。畢竟，骨肉不可分，親情不可斷，民心相親不可逆。」

(中時 )