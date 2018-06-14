NBA》玩笑開大了！伊戈達拉曾騙高層跳槽國王

2018年06月14日 13:08 中時電子報 黃及人

隨著勇士順利衛冕，勇士總教練科爾不禁分享去年夏天被伊戈達拉嚇出一身冷汗的小故事，原來當時伊戈達拉竟然找了科爾與勇士總管邁爾斯開電話會議，直接宣告他要跳槽國王，幸好他連忙改口，更跟兩人強調是在開玩笑！

也難怪科爾與邁爾斯一度信以為真，因為去年夏天伊戈達拉成為自由球員，一開始勇士跟他談判並不順利，反而是火箭與國王積極招募，不過火箭明顯薪資空間不足，國王卻不一樣，可以開出更加優渥的薪資條件拉攏伊戈達拉。

「伊戈達拉決定跟我與邁爾斯開一個玩笑，他突然召開電話會議，第一句話就是告訴我們，他決定要去國王，」科爾回憶當時狀況，「我們還祝福了他，沒想到他接著告訴我們，他騙到我們了，笨蛋！他要回來勇士才對。」

「隨著今年我們再次奪冠，我才首次透露這個小故事，這就是伊戈達拉的典型作風，」科爾說，「我確實當真了幾秒，但他很快承認自己在開玩笑，儘管我一直深信他會留下來，可是當時他確實騙到我5秒左右的時間。」

結果伊戈達拉接受勇士開出3年4800萬美元續約條件(原先只開3600萬美元)，事實證明這個決定相當關鍵，因為他在總冠軍賽G3強勢復出，幫助勇士作客連贏2場，直接橫掃騎士出局，也證明勇士「死亡五小」確實威力十足。

(中時電子報)