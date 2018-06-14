在美國警告停止南海建設後 大陸最強造島神器完成首次試航

2018年06月14日 13:30 中時 楊家鑫

美國參議院此前曾提出美國應以參加環太平洋軍演為條件，要求中國大陸在4年內不得進行南海建設活動。「多維新聞」報導稱，然而就在美國發出警告次日，大陸最強造島神器「天鯤號」便神秘出海，並於12日宣布成功完成首次試航。由於「造島神器」工作效率極為驚人，大陸商務部還曾公告，為了維護國家安全，未經許可不得對外出口。看似平淡無波的公告，卻是中國製造在西方數十年技術封鎖和禁運環境下逆襲的見證。

據報導指出，美國自上月取消了邀請中國參加7月份舉行的環太平洋-2018演習後，美媒7日報導稱，美國參議院就武裝力量委員會年度國防政策法案展開辯論，強調中俄「軍事威脅」，更提出美國應以參加環太平洋軍演為條件，要求中國在4年內不得進行南海建設活動。

報導稱，然而就在美國發出警告的次日，中國最強造島神器「天鯤號」駛離位於江蘇啟東的船廠碼頭，展開海試，並於12日成功完成首次試航。而此前中國已表明「天鯤號」未來將用於擴展南海島礁面積。

報導指出，目前中國大陸在自航絞吸船方面終於走完了整船進口、中外合作設計製造、國內自主設計建造的全過程。「天鯤號」絞刀功率達6600千瓦，為亞洲第一、世界第三，此前中國最好的造島神器「天鯨號」的絞刀功率為4200千瓦。「天鯤號」的遠端輸送能力更是高達15公里，列世界首位，具有強大的疏浚吹填能力和「快速成島」能力。

報導稱，正是因為「造島神器」的工作效率極為驚人，若是被他國引進了此技術，無疑會是後患無窮，中國商務部於2017年發佈一則公告稱為維護國家安全，宣佈對中國大型工程船舶實施出口管制，未經許可任何單位和個人不得對外出口。

看似平淡無波的一則公告，實際上卻是暗藏波濤洶湧，也稱得上是中國製造在西方數十年技術封鎖和禁運環境下逆襲的見證。

(中時 )