夏天去哪玩？　寶島仲夏節從吃冰開始

2018年06月14日 13:18 中時 陳祐誠

夏天的記憶是什麼？交通部觀光局將台灣的夏天打造全新品牌「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」，整合運動、美食、夏至235、沙雕藝術、鐵道旅遊等5大系統活動，邀請民眾在盛夏一起走出戶外，體驗最在地、最有台味的冰品美食，感受寶島的夏日魅力與深厚的文化底蘊。

寶島仲夏節將於6月14日起陸續登場，並持續至9月30日，以7項最在地的冰品結合系列活動，邀請5位名人擔任仲夏冰品大使，分別代表不同旅遊地區的冰品，例如嘉義愛玉冰林如琦（Gigi）、台南芒果冰熱血大叔史丹利、高雄大碗公冰潘若迪、屏東櫻花蝦冰阿諾以及澎湖仙人掌冰林義傑，花蓮糖廠冰品及臺東釋迦冰則由丹尼斯推廣，以名人推薦方式將冰品及各項特色活動推薦給大家。

民眾也可以乘仲夏寶島號，前往花蓮享受一趟鐵道之旅，融入在鐵道和車站之美，沿途的海景、山色、田園、鄉鎮、美食值得用心玩賞；或到高雄吃大碗公冰，參加愛河水漾嘉年華及旗津黑沙玩藝節，多留一晚體驗冰涼暢快的啤酒，走入旗津海灘欣賞沙雕之美。

寶島仲夏節今年與多家知名合作，推出多項專屬聯名產品，除全家便利商店於7月4日至7月31日推出「全家仲夏冰紛樂」活動，購買指定冰品登錄發票，即可參加總價值超過20萬元之抽獎活動；臺灣菸酒公司更推出金牌台灣啤酒「寶島仲夏節」限量罐，該限量款包裝將在7月初於全家便利商店南部及花東門市限定販售，限量30萬罐。

高雄市觀光局長曾姿雯說，旗津黑沙玩藝節進入第4年，旗津是高雄夏天最漂亮的海邊景點，今年有3大亮點，以「高雄讓我不想回家」作為基調，民眾可免費欣賞沙雕藝術創作，7、8月也結合海灘大型Party，7月有淨灘電音趴、8月有青春運動趴，邀請知名藝人助陣，同時與14家飯店合作，提供520間優惠房間，只要參加黑沙玩藝節，就享有優惠住宿價格，並贈送旗津至高雄渡輪船票。

(中時 )