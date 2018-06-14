夏天去哪玩？　寶島仲夏節從吃冰開始

2018寶島仲夏節請來林如琦（Gigi）、史丹利、潘若迪、阿諾以及林義傑擔任大使，教民眾夏天遊台灣從「吃冰」開始。（觀光局提供）

友善列印
中時

夏天的記憶是什麼？交通部觀光局將台灣的夏天打造全新品牌「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」，整合運動、美食、夏至235、沙雕藝術、鐵道旅遊等5大系統活動，邀請民眾在盛夏一起走出戶外，體驗最在地、最有台味的冰品美食，感受寶島的夏日魅力與深厚的文化底蘊。

寶島仲夏節將於6月14日起陸續登場，並持續至9月30日，以7項最在地的冰品結合系列活動，邀請5位名人擔任仲夏冰品大使，分別代表不同旅遊地區的冰品，例如嘉義愛玉冰林如琦（Gigi）、台南芒果冰熱血大叔史丹利、高雄大碗公冰潘若迪、屏東櫻花蝦冰阿諾以及澎湖仙人掌冰林義傑，花蓮糖廠冰品及臺東釋迦冰則由丹尼斯推廣，以名人推薦方式將冰品及各項特色活動推薦給大家。

民眾也可以乘仲夏寶島號，前往花蓮享受一趟鐵道之旅，融入在鐵道和車站之美，沿途的海景、山色、田園、鄉鎮、美食值得用心玩賞；或到高雄吃大碗公冰，參加愛河水漾嘉年華及旗津黑沙玩藝節，多留一晚體驗冰涼暢快的啤酒，走入旗津海灘欣賞沙雕之美。

寶島仲夏節今年與多家知名合作，推出多項專屬聯名產品，除全家便利商店於7月4日至7月31日推出「全家仲夏冰紛樂」活動，購買指定冰品登錄發票，即可參加總價值超過20萬元之抽獎活動；臺灣菸酒公司更推出金牌台灣啤酒「寶島仲夏節」限量罐，該限量款包裝將在7月初於全家便利商店南部及花東門市限定販售，限量30萬罐。

高雄市觀光局長曾姿雯說，旗津黑沙玩藝節進入第4年，旗津是高雄夏天最漂亮的海邊景點，今年有3大亮點，以「高雄讓我不想回家」作為基調，民眾可免費欣賞沙雕藝術創作，7、8月也結合海灘大型Party，7月有淨灘電音趴、8月有青春運動趴，邀請知名藝人助陣，同時與14家飯店合作，提供520間優惠房間，只要參加黑沙玩藝節，就享有優惠住宿價格，並贈送旗津至高雄渡輪船票。

(中時 )

【旺旺孝親獎】主播校園活動 台塑化力推車輛加油、公益加油活…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。