狂！ 杜特蒂擬廣發槍枝 協助社區「清理」毒品犯罪

菲律賓總統杜特蒂又有驚人之舉。（圖/美聯社）

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中時電子報

據今日俄羅斯（RT）報導，菲律賓狂人總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）近日又有瘋狂的舉動，繼上回任性公開熱吻女性後，今日透過內政部長宣布，將向全國42,000個社區領袖，提供免費的槍枝，協助政府「清理」各地的販毒與犯罪行為。

這批「社區領袖」，其實有點像台灣的里長或民防隊伍，一般被稱為「描籠涯」（baranggay），是菲律賓從西班牙殖民時期留下的最小行政區劃。有一名首長（Barangay Captain）負責管理，底下有約7名描籠涯議員，分別代表所屬地區，首長任期從2007年開始定為每3年一任。

菲律賓軍警大幅掃蕩犯罪與販毒後的成果。（圖/美聯社）

從擔任市長期間至當選總統，對於菲律賓過度氾濫的販毒現象極為不滿的杜特蒂，從上任之初就下令，要軍警和民間人士展開雷厲風行的掃蕩，雖成功降低了販毒與犯罪率，殺戮、死亡和誤殺事件頻傳，卻也讓菲律賓成為國際人權機構和歐盟（EU）強力抨擊的對象。如今武裝地方民防的想法，更能感受杜特蒂欲根除「毒害」的決心。

但對於反對黨議員們而言，從一開始就反對杜特蒂的「格殺令」的他們，面對如今要廣發槍枝給民間單位，恐讓菲律賓變成當年的美國大西部（wild west）。反對黨議員Gary Alejano砲轟表示，「與當前格殺的思維一樣，我們能預期，未來的菲律賓恐成為殺戮戰場。」

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(中時電子報)

文章來源：Philippines plans to give free guns to ‘clean’ community leaders willing to fight drugs & crime

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