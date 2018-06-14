抓台灣原生種八哥來養 男子觸法送辦

2018年06月14日 13:45 中時 沈揮勝

陳姓男子(左)抓、養台灣原生種八哥，被警方函送南投地檢署。(沈揮勝翻攝)

台灣原生種八哥的嘴喙是近白色或象牙色，凡是抓牠就是犯法，民眾可別自找麻煩。(沈揮勝攝)

黃色嘴喙的八哥，全都是外來種八哥。也因為牠們太強勢，造成本土八哥生存空間被壓縮。(沈揮勝攝)

「八哥」為椋鳥科鳥類，會模仿人類說話，常被捕捉豢養。台灣有原生種八哥，被俗稱為「加翎」，10多年前因被抓到快絕跡，農委會將牠列入保育類。內政部警政署保七總隊第六大隊日前獲悉埔里有人捉養八哥，經布線查獲陳姓男子涉案，依法將他函送檢方偵辦。

「保七六大」大隊長張育祺表示，查獲八哥地點，在埔里鎮1處工寮。涉案的47歲陳姓男子業農、無前科。他雖稱並不知道八哥是保育類動物，而且只是抓來養，並無販賣牟利意圖，但因此舉已觸犯野生動物保育法，必需依法處理。

台灣原生種八哥因早期遭獵捕壓力，再加上強勢外來入侵種白尾八哥排擠生存空間，目前台灣地區殘存的族群已經不多。埔里地區雖有少量個體，但常混在外來種群中顯得弱勢、邊緣化。

高速公路護欄上常見八哥，但99%以上都是黃色嘴喙的外來種白尾八哥。台灣原生八哥的嘴喙是近白的象牙色，可據此與外來種八哥作區別。凡是抓、養嘴喙象牙色、近白色的八哥就是違法，民眾切勿自找麻煩。

(中時 )