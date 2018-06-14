抓台灣原生種八哥來養 男子觸法送辦

內政部警政署保七總隊第六大隊在南投縣埔里地區查獲民眾抓台灣原生種八哥來養，涉案陳姓男子觸法被送辦。(沈揮勝翻攝)

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陳姓男子(左)抓、養台灣原生種八哥，被警方函送南投地檢署。(沈揮勝翻攝)
台灣原生種八哥的嘴喙是近白色或象牙色，凡是抓牠就是犯法，民眾可別自找麻煩。(沈揮勝攝)
黃色嘴喙的八哥，全都是外來種八哥。也因為牠們太強勢，造成本土八哥生存空間被壓縮。(沈揮勝攝)

「八哥」為椋鳥科鳥類，會模仿人類說話，常被捕捉豢養。台灣有原生種八哥，被俗稱為「加翎」，10多年前因被抓到快絕跡，農委會將牠列入保育類。內政部警政署保七總隊第六大隊日前獲悉埔里有人捉養八哥，經布線查獲陳姓男子涉案，依法將他函送檢方偵辦。

「保七六大」大隊長張育祺表示，查獲八哥地點，在埔里鎮1處工寮。涉案的47歲陳姓男子業農、無前科。他雖稱並不知道八哥是保育類動物，而且只是抓來養，並無販賣牟利意圖，但因此舉已觸犯野生動物保育法，必需依法處理。

台灣原生種八哥因早期遭獵捕壓力，再加上強勢外來入侵種白尾八哥排擠生存空間，目前台灣地區殘存的族群已經不多。埔里地區雖有少量個體，但常混在外來種群中顯得弱勢、邊緣化。

高速公路護欄上常見八哥，但99%以上都是黃色嘴喙的外來種白尾八哥。台灣原生八哥的嘴喙是近白的象牙色，可據此與外來種八哥作區別。凡是抓、養嘴喙象牙色、近白色的八哥就是違法，民眾切勿自找麻煩。

(中時 )

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