把言承旭擺一邊 林志玲開心宣布喜訊！

2018年06月14日 13:32 中時電子報 吳品瑤

「第一名模」林志玲已40有3，美人如她，卻遲遲沒覓得良人，日前跟言承旭復合甚至結婚消息鬧得沸沸揚揚，然她卻以「現在沒有戀情」回應之，等同將言承旭擺一邊，本人不緊張婚事，反倒粉絲替她相當緊張，不過志玲姐姐單身不孤單，昨開心更新微博，以親手信宣布喜訊！

林志玲親筆宣布喜訊，公告親自監工的「志玲姐姐兒童之家」完工。(取材自林志玲微博)

43歲單身的林志玲，昨以一張寫得滿滿的A4親筆信，公布了喜訊，原來是位於九寨溝的「志玲姐姐兒童之家」終於完工，她長期投身公益，卻年以基金會名義捐助了近5千萬台幣給中國扶貧基金會，以幫助四川、雲南、內蒙古等偏鄉地區的兒童，給他們一個溫暖的家與學校，取名為「志玲姐姐兒童之家」，林志玲昨(6/13)宣布，該設施已完工，貼出一系列照片，直呼：「報告，開心開心開心」。

從照片中可以看見，林志玲不但出錢，還親自到現場出力監工，近來為此事奔走，跟著扶貧基金會走訪貴州的偏鄉地區，「看見了小朋友們對學習的渴望以及住宿的需求，這些炙熱的眼神，都烙印在姊姊心裡」，她也承諾會繼續替孩子們築巢、打造舒適的學習環境，讓粉絲直呼「太正能量了，人美心更美的志玲姐姐」、「這是我見過最美的施工員工」。

(中時電子報)