中市前瞻數位建設、翻轉國中小學習環境

各級學校結合數位科技推動國際及創客教育，學生並攜帶資訊裝備至關懷據點，帶領阿公、阿嬤玩自己設計的遊戲。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台中市政府教育局因應數位時代來臨，學習型態改變！獲得教育部核定補助前瞻數位建設6億6500萬元，加上自籌1億2800萬元，從107年至109年逐年打造中小學智慧教室，搭配校園無線網路架設，建置i世代數位環境，翻轉學習新風貌，並研創市本資訊課程，縮短數位學習落差。

教育局指出，日南國中即結合數位科技推動國際及創客教育，教師自組社群以雲端教室共備課程，學生並攜帶資訊裝備至關懷據點，帶阿公、阿嬤玩自己設計的遊戲。

台中女中及惠文高中以環境保育、永續發展為主軸，教導學生使用Arduino、Webduino等電子元件，導入物聯網、3D列印及AR/VR等科技，自製感測器測量生活環境的溫濕度及空氣品質。

教育局表示，市府並推動共學平台資源，如今年寒假透過「PaGamO」線上遊戲平台作為國中小寒假作業選項之一；6月份也舉辦4場全市跨領域教師研習，引進「Holiyo密室逃脫遊戲翻轉平台」於中小學校內課程。分別於葫蘆墩、光正國小及神圳、崇倫國中4校開放340名額。

教育局長彭富源說，中市獲教育部核定補助前瞻數位建設6億6500萬元，加上自籌1億2800萬元，從107年至109年逐年打造中小學智慧教室，搭配校園無線網路普及化及覆蓋率提升；盼讓師生達到隨時隨學習、寓教於樂的效果。

(中時 )

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