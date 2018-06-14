褒忠花鼓節 端午咚咚響

2018年06月14日 13:43 中時 許素惠

雲林縣褒忠鄉公所把端午節慶結合花鼓文化活動，展現特色。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉長張政國（中）送弱勢家庭愛心粽子。（許素惠攝）

台塑贊助雲林縣褒忠鄉公所關懷活動，六輕副總陳文仰（前右）代表贈送弱勢家庭禮金。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉公所結合節慶、特色文化與公益，包粽子關懷弱勢，6月13日至15日並舉辦花鼓文化節，讓大家在傳統佳節中了解欣賞古時農村的休閒娛樂。

褒忠花鼓文化節有三部曲，上午首部曲動員上300位婆婆媽媽包2萬5000個粽子，頓成「包粽陣」，場面壯觀，愛心粽子除了餽贈鄉內獨居老人及弱勢團體外，16日端午晚會當天，免費提供現場民眾享用。

公所上午邀請大廍花鼓表演，鄉內低收入戶、中低收入戶及邊緣戶共計140戶受邀欣賞，褒忠鄉長參選人黃麗花、雲林縣議員參選人黃凱等都共襄盛舉。

鄉長張政國特別感謝台塑及鄉內企業贊助經費做為三節禮金，發放給鄉內的弱勢家庭戶，提供適時的援助，使受助家庭感受到社會溫暖。

台塑六輕副總陳文仰指出，台塑是雲林最好的鄰居，每年贊助支持各項公益活動，例如褒忠的端午花鼓文化節贊助，也已持續好多年。

張政國指出，16日的「花鼓粽情舞樂天」聯歡晚會，有花鼓表演及幼兒園的太鼓表演外，更有藝人陳隨意、甲子慧、方順吉及邱芸子等明星精彩的歌唱表演，還有萬眾期待的摸彩活動，千萬不能錯過。

(中時 )