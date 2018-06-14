中研院揭曉年輕學者研究著作獎 獎補助50萬元

中研院今(14)日揭曉「年輕學者研究著作獎」得獎學者，中研院院長廖俊智(中)與得獎學者一同合影。（中研院提供）

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旺報

中央研究院今(14)日揭曉「年輕學者研究著作獎」得獎名單，數理科學組、生命科學組及人文社會科學組共12位年輕學者獲獎，其中有5位來自中研院，每位得獎者可獲頒獎金新台幣20萬元、研究獎助費新台幣30萬元，即共計新台幣50萬元的研究獎補助。

為鼓勵國內年輕學者深入學術研究並有重要貢獻，中央研究院自1996年起頒授「年輕學者研究著作獎」，22年來激勵不少年輕學者，歷屆獲獎人亦先後獲得其他重要獎項肯定。此獎不僅肯定得獎人研究成果，更在於激發研究人員深入思考，從事創新性與前瞻性的研究，進而發表傑出著作，培育傑出研究人員。

此次共選出12位年輕學者。其中，中研院共有5名學者獲獎，研究著作領域涉及幹細胞研究、北朝佛教造像銘研究、計量經濟學、地球與行星內部物質的熱傳導、運動神經元發育與退化的機制等。

此外，本獎項亦鼓勵國內年輕學者從事跨領域創新性研究，本屆中研院經濟所副研究員陳樂昱、國家衛生研究院研究員廖本揚，二位學者即因跨領域研究表現傑出而獲獎。

專長計量經濟學的陳樂昱，感謝審查委員的肯定，也提及經濟所優越的研究環境和同仁的勉勵，以及家人的包容與體諒，使他可以專心於學術研究工作。

本年度申請案競爭十分激烈，總報名數高達93件：數理組41件(含跨領域3件)、生命組13件(含跨領域3件)、人文組39件(含跨領域3件)，各分組均經過預審、初審、複審程序，再送三組聯席審查委員會仔細討論決議得獎名單。每位得獎者可獲頒獎金新台幣20萬元、研究獎助費新台幣30萬元及獎牌1面。

●2018年「中央研究院年輕學者研究著作獎」獲獎名單如下（依姓氏筆畫排序）：

數理科學組（4人）

朱英豪 (國立交通大學材料科學與工程學系所副教授)

陳浩銘 (國立臺灣大學化學系助理教授)

黃斯衍 (國立臺灣大學物理學系助理教授)

謝文斌 (中央研究院地球科學研究所副研究員)

生命科學組（4人）

吳嘉霖 (長庚大學生化暨分子生物學科副教授)

許惠真 (中央研究院細胞與個體生物學研究所副研究員)

陳俊安 (中央研究院分子生物研究所助研究員)

廖本揚 (國家衛生研究院群體健康科學研究所研究員)(跨數理科學組)

人文社會科學組（4人）

高嘉謙 (國立臺灣大學中國文學系副教授)

倉本尚德 (中央研究院歷史語言研究所助研究員)

陳樂昱 (中央研究院經濟研究所副研究員)(跨數理科學組)

蔡宗漢 (國立政治大學政治學系副教授)

(旺報 )

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