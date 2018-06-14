低頭族看過來！長時間用3C產品 當心肩頸痠痛

2018年06月14日 14:23 中時 張穎齊

現代人長時間使用手機、電腦等3C產品，低頭族的現象越來越普遍，甚至會用肩膀和頭夾住電話聊天，造成肩頸痠痛案例頻傳。衛生福利部基隆醫院中醫科醫師簡士傑指出，過半以上的民眾都有類似經驗，在日常生活應維持正確姿勢減少傷害，若要使用貼布或針灸，需注意時間及找合格的中醫師執行。

簡士傑表示，對於一般肩頸痠痛的民眾而言，只要多注意肩頸擺位的正確姿勢、改善睡眠狀況，症狀就能獲得改善，只有極少數民眾演變成慢性疼痛，進而造成生活或工作上的困擾，有時甚至只好以手術解除病因。

簡士傑說明，肩頸痠痛也稱為肩頸綜合症，是指後腦根部、頸部至肩胛骨部位間的肌肉痠痛、僵硬，民眾常覺肩頸有重物壓著的感覺，可能影響情緒，也會令工作和睡眠休息的效率降低，症狀嚴重的民眾，有時也伴隨頭痛、頭暈、耳鳴、眩暈、聽覺或視覺障礙等症狀。

他說，造成肩頸痠痛包含4個原因：一、長期姿勢不良或長期重覆相同動作，造成頸部肌肉疲勞、韌帶拉傷、筋膜攣縮或發炎；二、頸部退化性關節炎或椎間盤突出；三、情緒緊繃、睡眠障礙可能令神經感受壓力導致肌肉收縮；四、感冒、高血壓、心絞痛及心肌梗塞之臟器反射疼痛、頸椎腫瘤或感染、其他身體慢性發炎的狀態等。

針對治療的方法，簡士傑也提出4項注意：一、日常生活維持正確姿勢減少傷害；二、若為頸部退化性關節炎或椎間盤突出造成上肢麻木或疼痛無力，請勿隨意推拿或整脊以免造成癱瘓；三、若使用貼布也需注意使用時間勿造成皮膚損傷；四、若需使用針灸舒緩肩頸痠痛，一定要找合格的中醫師執行。

(中時 )