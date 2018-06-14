永芳亭肉粽 廟東夜市飄香80載

2018年06月14日 13:59 中時 王文吉

永芳亭肉粽內餡僅有炒香的肉塊，是名符其實的「肉」粽，上桌前要先淋上獨家醬膏，看來水潤光澤。（王文吉攝）

永芳亭肉粽飄香80載，由第一代張廷挑扁叫賣起家，只包肉塊的傳統口味，現已傳至第三代。（王文吉攝）

永芳亭名列廟東夜市必吃美食，店面小、座位少，但老闆上菜動作快，翻桌率高，外帶顧客也不少。（王文吉攝）

永芳亭除招牌肉粽外，另有餛飩湯、四神豬腳及肚腸等湯品。（王文吉攝）

豐原廟東夜市名攤「永芳亭」已傳承至第三代，招牌肉粽採用中部蒸法，米粒分明，不黏粽葉，餡料僅有拌炒配料的肉塊，是名符其實的「肉」粽。搭配店家獨門調製的靈魂醬膏，讓米粒浸潤醬汁，襯托出粽葉清香，內行饕客還會大氣淋上味增辣醬，吃起來很有層次感。

「永芳亭」現由第三代經營，三姐弟分工縝密，大姐張珠宜負責掌廚，前晚事先將圓糯泡水軟化，隔天清晨6點開始備料，率3、4名助手，分頭進行洗粽葉、燙糯米、肉塊及配料炒香等，最後進行快手綁粽，迅速將瘦肉塊、半生熟的糯米，包進粽葉，再放入蒸籠蒸熟。

手腳快的三姐張瑞敏、四弟張明龍負責「賣粽」，姐弟倆拆粽動作迅速，棉繩一解，粽子順勢溜進碗裡，接著快手舀勺褐色醬膏，將蒸氣困在粽裡，20秒不到即端粽上桌。「辣的在桌上，自己摻嘿！」張瑞敏說，辣醬是採用米漿、味增調製，從阿公時代就這樣配粽吃。

張瑞敏表示，阿公張廷以前挑著扁擔，沿街叫賣肉粽，後來在慈濟宮的「廟西」有固定攤位，並兼賣扁食、肉羹、四神湯；40幾年前配合信義街拓寬，廟方將小吃集中到廟東，當時父親張欽源考量「小孩不愛四神料、孕婦忌吃薏仁」，遂改良四神湯，用熟地、當歸、桂枝等10餘種藥材取代，因此湯頭是黑色的。

遠嫁台北30餘年的常客王太太說，每次她回豐原娘家，一定會帶兒女來廟東，吃個肉粽、喝碗四神湯，就像年輕人說的「來打卡啦！」「永芳亭」主要供應肉粽、扁食、肉羹及四神湯，端午節期間配合祭拜需求，另提供熟肉粽外帶服務，每串10個為單位，另附醬料包。

地址：台中市豐原區中正路167巷2之12號

營業時間：上午10時30分至晚間11時

公休日：每周三或周四

售價：肉粽、肉羹、扁食40元；四神湯50元起。

(中時 )