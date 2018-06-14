女子為情所困欲輕生 員警衝入海中救回

女子為情所困欲輕生，員警衝入海中救回。(警方提供)

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中時
呂筱蟬
女子為情所困欲輕生 員警衝入海中救回

新北市鶯歌區一名24歲的蔡姓女子，14日上午與男友發生爭吵後，獨自一人搭車到竹圍漁港想跳海輕生。警方獲報到場，發現蔡女已在海中水深及肩，員警立即衝上前將她拉回，挽救一條寶貴的性命。

警方表示，蔡女今早7點多與吳姓男友發生爭吵後就獨自搭車離家，不久後蔡女傳了一張竹圍漁港旋轉餐廳的照片給吳男，並透露出輕生的念頭，吳男擔心女友安危，趕緊向當地警方報案。

大園警分局竹圍派出所巡佐王南發、警員藍雪旗獲報後前往搜尋，迅速在竹圍漁港北堤沙灘發現蔡女身影，但此時她已走入海中，肩膀以下全部泡在水裡，巡佐王南發見狀不顧自身安危，立即衝入海中將人帶回岸上安撫情緒。

蔡女向員警表示她是單親媽媽，撫養著一名5歲的兒子，現在與姐姐同住在新北市鶯歌，但因她晚上有工作，只能與姐姐輪流照顧小孩，經濟狀況不好。而吳姓男友則是住在桃園，白天都在上班，2人見面機會不多，溝通不良因此發生爭執。

吳姓男友與蔡女姐姐不久後也帶著蔡女兒子趕到現場，蔡女見到兒子後崩潰痛哭，對他說著：「媽媽不該拋下你!」，員警見狀也在旁協助開導，順利讓蔡女打消輕生的念頭。

蔡女離開時不忘向員警道謝，並說員警的一番話就像父親一樣令人安心，也承諾以後會多替孩子著想，不會再做傻事了。

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