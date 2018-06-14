屏東豪大雨真的來了！佳冬積水 東琉線停駛

2018年06月14日 14:08 中時 潘建志

屏東地區14日上午開始降下大雨，佳冬賴家村漁塭小路一度積水。（謝佳潾攝）

屏東地區14日上午開始降下大雨，佳冬、林邊的住戶忙著架防水閘門。（潘建志攝）

受到熱帶低氣壓接近及西南氣流影響，屏東地區14日上午開始降下大雨，其中以沿海地區雨量最多，台17線佳冬羌園段一度積水無法通行，不過因大雨未持續，中午時路面積水消退，恢復雙向通行。東琉線交通船則因受風浪太大影響，中午前發出末班船後停駛。

截至下午1時半止，全國累積雨量前3名都在屏東沿海鄉，分別為佳冬142毫米、枋寮130.5毫米、林邊82毫米。其中降雨最多的佳冬，水利署列為淹水一級警戒，逢雨必淹的羌園村台17線路段，從上午開始積水一度達20公分，道路因此封通行，不過大雨未連續，1時許又開放通行。

佳冬、林邊的住戶也忙著架防水閘門，居民抱怨，只要到了雨季就會淹水，加裝防水閘門只是治標不治本，最重要是如何才能不淹水。東港沿海地區也出現浪高2米、及5級陣風，海面風浪大，往返東港與小琉球的東琉線交通船，也陸續在中午前發出末班船後停駛，將視情況復駛。

屏東縣長潘孟安前往視察林邊、佳冬等沿海鄉鎮，視察抽水機佈建及運作情形。他表示，三工處目前正在施作台17線路面墊高工程，造成積水，已要求三工處等工程單位加強排洪，做好全面防範措施，把豪大雨所帶來的影響與災害降到最低，並要求盡速完工，以因應汛期。

(中時 )