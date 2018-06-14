「換柱2.0」真實上演 吳敦義在竹縣盤算什麼？

國民黨主席吳敦義。（中時資料照片）

友善列印
中時電子報

國民黨昨(13)日中常會正式通過徵召楊文科參選新竹縣長，讓同樣爭取提名的黨籍立委林為洲不滿，宣布會自行舉辦民調，藍營新竹縣長提名人選爭議波瀾未平。許多藍營人士質疑，黨中央為何搓掉民調第一的林為洲，儼然成為「換柱2.0」，不過，就算批評聲浪不斷，黨主席吳敦義仍不為所動。

楊文科曾在竹科管理局擔任主任秘書，以及在中科擔任過中科管理局長，使得科學園區全國同業公會理事長、理監事跟顧問都極力推薦楊文科。由於該地區為客家大票倉，楊文科身為客家子弟，與民進黨的鄭朝方、民國黨的徐欣瑩條件一致，林為洲與其相比，顯然落後一截。

國民黨在新竹縣長期執政，宗親與派系勢力影響著選舉，吳敦義盤算著藍營如何最有機會勝選，只能向地方勢力妥協，這也是各黨派提名新竹縣長人選，無法扭轉的命運。如今楊文科代表國民黨出線，地方派系也會動員抬轎，然而，林為洲聲稱在8月27日登記參選前，會公布第二份民調，如果真的輸了央文科，他會真心輔選，若他贏了，希望黨中央能正視問題。

據《中評社》報導，國民黨在這場選舉中，吳敦義該如何領導黨務系統運作，使藍營能拿下蔡執政低迷的首場勝選，以免輸在最不該輸的地方，端看吳敦義的領導能力。

(中時電子報)

文章來源：中評社

端節前逢豪雨 蔡英文：國軍已預… 立院國民黨團總召之爭 江啟臣勝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。