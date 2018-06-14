「換柱2.0」真實上演 吳敦義在竹縣盤算什麼？

2018年06月14日 14:12 中時電子報 呂承哲

國民黨昨(13)日中常會正式通過徵召楊文科參選新竹縣長，讓同樣爭取提名的黨籍立委林為洲不滿，宣布會自行舉辦民調，藍營新竹縣長提名人選爭議波瀾未平。許多藍營人士質疑，黨中央為何搓掉民調第一的林為洲，儼然成為「換柱2.0」，不過，就算批評聲浪不斷，黨主席吳敦義仍不為所動。

楊文科曾在竹科管理局擔任主任秘書，以及在中科擔任過中科管理局長，使得科學園區全國同業公會理事長、理監事跟顧問都極力推薦楊文科。由於該地區為客家大票倉，楊文科身為客家子弟，與民進黨的鄭朝方、民國黨的徐欣瑩條件一致，林為洲與其相比，顯然落後一截。

國民黨在新竹縣長期執政，宗親與派系勢力影響著選舉，吳敦義盤算著藍營如何最有機會勝選，只能向地方勢力妥協，這也是各黨派提名新竹縣長人選，無法扭轉的命運。如今楊文科代表國民黨出線，地方派系也會動員抬轎，然而，林為洲聲稱在8月27日登記參選前，會公布第二份民調，如果真的輸了央文科，他會真心輔選，若他贏了，希望黨中央能正視問題。

據《中評社》報導，國民黨在這場選舉中，吳敦義該如何領導黨務系統運作，使藍營能拿下蔡執政低迷的首場勝選，以免輸在最不該輸的地方，端看吳敦義的領導能力。

(中時電子報)