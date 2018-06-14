人類智商退化中？ 研究：70年代後最明顯

2018年06月14日 14:14 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

人類智商真的退化了嗎？根據研究人類從20世紀起智力測驗得分都是逐年提升，這個現象稱為弗林效應，不過最近的研究卻發現年輕人的平均智商首次在近一世紀中降低了，扭轉了弗林效應。

根據TechNews報導，科學家發現恐怕是因為現代人的生活方式改變，例如閱讀時間減少，才導致弗林效應起了變化。不過，我們要注意「智商」這名詞是很主觀的概念。挪威軍隊採取徵兵制，因此年輕人在入伍前都要參與國際標準智商測驗，挪威Ragnar Frisch經濟研究中心兩名研究人員，就以此進行研究超過73萬名在1970-2009年間入伍的年輕男性智商，結果發現每隔一世代，IQ得分就平均下滑7分，與早期研究提出的「弗林效應」產生衝突。

弗林效應試紙智商(IQ)測驗得分逐年增加的神秘現象，由政治學家 詹姆斯·弗林（James Flynn）於 1984 年與 1987 年提出，他發現自 20 世紀以來，人 類智商測驗得分穩定攀升，尤其在已開發工業國家中更明顯，為一長期增長現象；後續不 少統計研究也證實全球智商得分無論人種，都正在逐年提升，如果弗林效應持續下去，到 了 21 世紀末，後代智商測驗分數將比我們高約 30 分。

研究發現人類智商停止成長。(圖/shutterstock)

科學家分析，會有此現象的原因包括，生物學因素(近親通婚減少、營養增強、人類頭顱頂增大)、社會學因素(受教育者越來越多)、社會複雜度提高(人們更熟悉選擇題)、以及電視、電腦、智慧型手機及圖形使用者介面普及，這都有可能使人類的智商進化。

不過現在弗林現象卻已停下，挪威的最新研究指出，智商沒有在持續上升，反而下降了，弗林效應開始扭轉。研究人員認為，智商測驗得分下降可能起因於生活方式改變，比如教育系統變化、書籍閱讀時間變少、電玩遊戲時間增多等。不過這些分析結果並不代表現在的年輕人比父母愚蠢，英國《泰晤士報》表示，傳統智商測驗側重數學算術與文字推理能力，偏向晶體智力（ crystallised intelligence，指後天經驗與教育得來的知識智力，註），而 Ole Rogeberg 強調，如果是晶體智力衰退，那麼我們不必過於擔心研究結果，也許年輕一輩 更加擅長的是傳統智商測驗無法捕捉的能力。

當然研究也帶來反思，是否年輕人越來越不愛讀書，歷史知識越來越匱乏，大腦少思考後 逐漸退化，也許數十年過去後，年輕一輩的智商（知識水準）還不如活到老學到老的前輩們。

(中時電子報)