幫助夢想起飛！華夏科大學子飆創意

2018年06月14日 14:17 中時 葉書宏

華夏科技大學與亞太區天使平台Get Set Goal今（14日）合作舉辦「創客創意競賽」。（葉書宏攝）

華夏科技大學與亞太區天使平台Get Set Goal今（14日）合作舉辦「創客創意競賽」。（葉書宏攝）

華夏科技大學與亞太區天使平台Get Set Goal今（14日）合作舉辦「創客創意競賽」。（葉書宏攝）

華夏科技大學與亞太區天使平台Get Set Goal今（14日）合作舉辦「創客創意競賽」。（葉書宏攝）

華夏科技大學數媒系學生趙禾立與電機系學生王思涵、林琮翰組成「登山工具人」隊伍。（葉書宏攝）

華夏科技大學企管系學生林東慶、許憶靜組成「鬼針草家族」。（葉書宏攝）

華夏科技大學與亞太區天使平台Get Set Goal今（14日）合作舉辦「創客創意競賽」，將提供5萬元獎金協助學生實現夢想，吸引16組學生隊伍參賽，將評選出有商業潛力的創意發想，除了優勝獎金外，未來將提供實質協助，幫助創意商品化。

華夏科技大學數媒系學生趙禾立與電機系學生王思涵、林琮翰組成「登山工具人」隊伍，以LED登山組為發想概念，設計融入照明、GPS定位、扣勾等設計，不僅體積小、攜帶方便，另外，總重量不到1公斤，相當適合登山客使用。

趙禾立表示，台灣內不少高山吸引無數登山客挑戰極限，因此與同學們開始討論，期望可以設計出協助登山客登山的好幫手，另外，設有扣勾設計，當有立即需求時可以派上用場。

王思涵則說，比賽種類很多，參與這次競賽不光只是發表自己的創意，更能聽取別人的創意發想，激發出不一樣的想法。

另外，企管系學生林東慶、許憶靜組成「鬼針草家族」，兩人對於貓狗均相當喜愛，許憶靜更養了4隻狗、1隻貓，由於對於寵物的喜愛，兩人開始設計「智慧貓砂盆」，利用網路、APP等技術，讓飼主可以即時監控寵物的健康紀錄，未來還可延伸至魚、鳥等其他寵物。

許憶靜說，本身非常喜歡貓、狗，牠們就像是自己的小孩子，因此才會想要結合新科技技術，改善貓、狗的健康與生活環境。

華夏科技大學研發長蔡裕祥表示，「創客創意競賽」得獎學生除了有獎金鼓勵外，日後還會有專業人員協助修改創意內容與設計，朝商品化、量產努力，讓學生的發想成為實質的商品，許多的大設計都來自小想法，另外，也藉此鼓勵學生們勇敢發揮創意，朝創業之路邁進。

(中時 )