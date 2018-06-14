金正恩抓住得川普心理 「談判達人」該換人做了

2018年06月14日 14:21 中時 王嘉源

南韓《朝鮮日報》14日報導說，北韓領導人金正恩在「6·12美朝首腦會談」（川金會）中，並未許諾美國想要的「完全、可驗證、不可逆的無核化」（CVID），卻得到了自己想要的美韓聯合軍事演習中斷。面對自詡「談判達人」的美國總統川普，金正恩巧妙地利用對方的特性，透過談判技巧取得了利益。

報導指出，首先，金正恩配合川普批判他的對手——前任民主黨政府，迎合了川普的心情。當被問及「金正恩的哪些言論讓你確信他會放棄核武器」時，川普回答稱：「金正恩率先提及，在柯林頓執政期間獲得了數十億美元，但什麽也沒有改變。他還表示，我們從未走到了這麽遠」。換言之，他不相信柯林頓等此前的美國政府，「但如果是川普總統，事情將會進展順利」。

川普此前一直批評柯林頓和歐巴馬政府稱：「不能重蹈覆轍」。但是金正恩搶先提及此事，給川普一種「如果是你就會不一樣」的感覺。

《朝鮮日報》說，金正恩接著亮出「廢棄飛彈發動機試驗場」的籌碼，博得了川普歡心。川普表示：「此事並未寫入協議文，是在簽字之後提出的」。金正恩不直接談廢棄威脅美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM），而是以此作為「替代選項」，在川普看來，已經相當於金正恩的無核化誠意得到了認可。但是這一承諾並沒有寫入正式文件。

金正恩還將事後可以折現的事情，包裝得如同大發善心一般。關於「送還美軍遺骸」的協議，川普表示：「金正恩真的非常仁慈（gracious）」，「我在會談最後提出此事，他並沒有推說下次再談，而是當即採納」。但過去北韓曾對挖掘遺骸提出經濟補償，以「挖掘費用+α」的方式向美方要求現金。而川普可能對此並不知情。

《朝鮮日報》指出，在川金會上，金正恩向川普承諾將炸毀的飛彈試驗場，即位於平安北道鐵山郡東倉里的大型火箭發動機試驗設施和發射台。該設施正是去年北韓ICBM級飛彈發動機的地方。

據熟悉川金會的外交消息人士稱：「在12日的首腦會談中，金正恩表示將銷毀『鐵山』設施」。金正恩像「豐溪里核試場爆破」一樣，向喜歡肉眼見到成果的川普亮出了「意外的籌碼」。川普在會談後表示：「金正恩委員長承諾將盡快銷毀飛彈發動機試驗場」，「我相信金正恩的無核化意志」。 另一位消息人士稱：「相較於『完全、可驗證、不可逆的無核化（CVID）』，川普似乎將壓制能夠威脅美國本土的北韓ICBM能力擺在優先順位」，「金正恩很可能是深知這一點，為了讓川普相信自己，作為策略表明了銷毀東倉里設施的意願」。

去年3月18日，北韓在鐵山郡東倉里設施成功試射了「火星-14型」ICBM。「火星-14型」的推算射程為1萬公里，可對洛杉磯等美國西部地區實施打擊。

13日抵達首爾的美國國務卿蓬佩奧在會見記者時表示：「美國希望北韓在未來兩年內採取主要的核裁軍（nuclear disarmament）舉措」。而關於前一天川金會中未談及北韓無核化驗證的指責聲，他表示：「將會進行深入的驗證」。 另外，關於川普談及的中斷美韓聯合軍演事宜，他表示：「如果無核化談判中斷，將重新啟動」 。

(中時 )