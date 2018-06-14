台中到東京首航商機大 林佳龍：受惠中部700萬人

2018年06月14日 14:35 中時 盧金足

台中市長林佳龍14日表示，他以前到日本如要搭早班飛機，必須三更半夜起來準備，現在台中到東京直航可以多睡3小時。（盧金足攝）

台中市長林佳龍14日從台中國際機場搭乘首航班機，中午首航班機至東京成田機場。（圖／台中市府提供）

駐日代表謝長廷14日表示，台中與東京開航，能增加台灣和日本互訪的觀光客。（盧金足攝）

台中直飛東京定期航班即日起天天開航。（圖／台中市府提供）

台中直航東京的首班飛機，14日中午12點左右降落東京成田機場，市長林佳龍、駐日代表謝長廷、華航集團董事長何煖軒等人，隨即在參加華信航空在成田機場舉辦的「台中東京首航歡迎典禮及剪綵儀式」共同剪綵，宣布直航班機啟航。

林佳龍表示，他以前到日本如要搭早班飛機，必須三更半夜起來準備，現在可以多睡3小時，早上6點到台中國際機場，對中部700萬人就可以輕鬆到日本，不必一定要到台北搭機。

「去年台灣訪日觀光客456萬人次、日本訪台觀光客189萬人次，雙邊互訪達645萬人次！」林佳龍台日觀光人數差250萬人次，台中東京直航後，可減少雙方互訪人次的落差，並吸引更多日本人來台灣，促進日本遊客到台中看花博。

謝長廷強調，今天首航機遇到順風，比預定時間提早抵達東京成田機場，是個吉兆，一路順風，台中與東京開航後，能增加台灣和日本互訪的觀光客，也希望更多日本旅客利用直航機到台中參加即將到來的花博。

「今日首航，天天開航」，林佳龍表示，中台中國際機場陸續開航日本沖繩、大阪、長崎、鳥取、大分及名古屋等航點，新增華信航空台中直飛日本東京的定期航班，中部旅客不用至桃園機場搭機，大幅提升便利性，也將帶動台日旅遊互訪。

何煖軒表示，今年7月華航將採購大型新航機，將有一定比例挹注華信航點，他也透露，桃園和高雄都有直航東京航線，只有台中未直航， 所以台中與成田機場通過直航計畫後，「我第一個打電話給林佳龍市長」，讓直航美夢成真，希望帶動中台灣觀光發展，強化日本和中台灣的文化交流。

日本成田市長小泉一成歡迎台中直航東京成田機場，是有「日本玄關」之稱的成田機場榮耀，希望未來交流更有力。

(中時 )