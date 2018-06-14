剛滿18歲 稚氣男擁百萬毒品被逮

2018年06月14日 15:09 中時 呂妍庭

警方在阿哲住家和身上找到6000多克的新與毒品。（呂妍庭翻攝）

警方在阿哲住家和身上找到6000多克的新與毒品。（呂妍庭翻攝）

外號「阿哲」的鍾姓男子專門在民雄地區販賣新興毒品給青少年，遭警方鎖定，昨他又到嘉義縣某大學附近與人交易，遭警方當場查獲，隨後在阿哲身上和住處找到K他命、小魔鬼混合型等毒品多達6.5公斤，因嫌犯才剛滿18歲，卻身擁價值近百萬毒品，警方已著手追查其金源和毒品來源。

民雄偵查隊5月中旬獲報，指外號「阿哲」男子鎖定青年少販賣新興毒品，13日報請檢察官前往嘉義市查緝時，發現「阿哲」不在家，正遍尋不著時，突然聽到警用無線電呼喊，指「阿哲」在豐收所轄區攜帶大量毒品準備販售時，被執行攔檢勤務的員警查獲。

民雄偵查隊人員立即返回豐收派出所，將阿哲帶回嘉義市住處執行搜索，查扣K他命18小包共239公克、小魔鬼混合型毒品546小包共5898公克、彩虹混合型毒品46小包320公克、分裝夾錬袋5大包，磅秤2只等物品，總重多達6457克，市價近百萬元。

阿哲還一臉稚氣，卻身擁大量毒品，警方懷疑背後有人操控，至於阿哲也坦言是透過微信等軟體連絡，販售K他命、小魔鬼給年輕人，警方訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，並持續追查上游。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )