林佳龍出國宣傳年底花博 挨批出國成效市民無感

2018年06月14日 14:42 中時 陳世宗

台中市長林佳龍14日率團搭乘首航班機前往東京，宣傳年底將開幕的台中花博！引起國民黨市議員楊正中等人不滿，抨擊中市財政每況愈下，林佳龍每年出國旅費預算居高不下，出國成效讓市民無感。新聞局長卓冠廷則說，台中在辦喜事，部分民代卻用錯誤資訊在潑糞，市民應會很遺憾。

林佳龍14日率領民進黨團市議員及市府官員等，搭乘首航班機直飛東京宣傳花博！一行人並參加在東京成田機場舉辦的「台中東京首航歡迎典禮及剪綵儀式」及「2018台中花博日本宣傳記者會」等，邀請日本民眾搭乘直航班機到台中逛花博。

國民黨市議員楊正中、顏莉敏表示，根據市府提送市長林佳龍出國支出專案報告，統計至106年底核銷完畢經費，林佳龍及其所屬人員共花783萬6797元的納稅人血汗錢出國，這還不包括107年林佳龍去新加坡、以色列、韓國、墨西哥、日本等國的經費。

楊正中說，日前市政府曾表示「林市長次數不會超越胡市長！」林佳龍這次訪日本已是任內第17次出國，早就超越胡市長4年出訪15次。顏莉敏指出，林佳龍市府遇到問題總愛拿前朝出來「救援」，面對出國次數過多的質疑，信誓旦旦說不會比胡志強多，現在證明市府「騙局一場」！

卓冠廷指出，秘書處所編列的市長及府本部出國旅費預算，自林市長上任後，已從胡前市長最高每年1200萬元，逐年降低至780萬元，僅有胡前市長的三分之二；市長歷來出國都為台中市達成多項城市交流，增進國際能見度，對台中市將舉辦的花博與東亞青奧都有很大的幫助。

卓冠廷強調，林市長出訪荷蘭就與2022花博主辦城市阿密爾市達成互相參展協議，阿密爾市確定到台中參展2018世界花博；出訪日本、韓國與蒙古拜會該國奧會，成功爭取將台中優勢項目自由車與輕艇，列入2019東亞青奧的競賽項目中；議員勿故意視而不見。

(中時 )