台北電影節「未來之光」 匯集坎城、柏林、威尼斯新秀

2018年06月14日 14:44 中時 潘鈺楨

《不存在的選擇》。（台北電影節提供）

《壞小子，安啦！》。（台北電影節提供）

2018台北電影節「未來之光」片單，匯集馬丁史柯西斯監製《壞小子，安啦！》、坎城影展導演雙週最佳影片《重生騎士》、盧卡諾影展最佳首部長片《在手臂上寫作的女人》、盧卡諾影展最佳男演員等四項大獎的《愛比雪更冷》等。囊括新導演對不同議題的關注，影片充滿多樣性的敘事及具突破性的美學形式，表現了世界影壇新勢力的能量。

入選2017坎城影展導演雙週的《壞小子，安啦！》(A Ciambra)，以寫實色彩呈現殘酷青春物語，描述貧窮的少年皮歐，抽菸又喝酒，偷車又偷電。父兄相繼坐牢後，為了養家，他開始周旋在黑幫和邊緣移民之間，弱肉強食的世界讓他被迫一夜長大。導演邀請主角一家人在片中扮演自己。誠摯的精神更打動大導演馬丁史柯西斯，親自擔任本片監製。

華裔女導演趙婷第二度入圍坎城影展導演雙週，更拿下2017該單元最佳影片的《重生騎士》(The Rider)。故事聚焦於美國小鎮牛仔在競技中不慎重重摔落馬背，終生無法復出。面對沉重家計、傷殘同儕，以及沒落的傳統文化，孤單的靈魂該何去何從？導演細察西部情懷，起用非職業演員搬演人生，以絕美攝影與細膩劇作，刻畫一個即使夢想破碎，仍能鼓舞世人的故事。

2017坎城影展ACID單元掛保證，以色列電影《鷹架上的春風》(Scaffolding)改編自導演的自傳故事，描述十七歲男孩的青春躁動不已，卻有個聰慧心靈。而藍領父親只希望他認份繼承家業，他的世界總是在與父親拔河，直到文學課老師出現，啟發了他的人生，原本乖戾的男孩學習沉澱，在迷惘中體驗到矛盾的父愛，更成就了短小有力的師生故事。

2018柏林影展入選作品《獄愛》(Jibril)，描述困於現實生活與身陷囹圄的一男一女，在朋友喜宴上看對了眼，因探監訪視意外重逢，種下日後糾結的愛痛瞬間，兩人強大的吸引力喚醒彼此沉滯許久的愛慾期待，談起一場時空受限的戀情。愛人之間因為現實條件無法時時相伴，各種愛痛糾結也油然而生。

2017釜山影展費比西影評人獎肯定，亦入選2018柏林影展的《倖存的孩子》(Last Child)，劇情敘述青澀寡言的少年奇賢因在一場湖邊意外中獲救，走入了當初捨命救人的少年恩燦的家庭。當他終成替位兒子，故事卻從被救者的求生急轉為加害者的救贖。驚豔釜山影展的長片處女作，以高度的戲劇張力，道出深邃感動的人性輓歌。

入選2018柏林影展的《幻遊莫三比克》(Our Madness)，以低成本營造出強烈的魔幻氣息，全片如夢似幻的黑白畫面，詩意如蔡明亮，奇幻如阿比查邦。鏡頭對準莫三比克的精神病院，神秘的樂音讓電台節目聞聲來訪，逮到機會的女子，閃身逃出圍牆，瘋狂在片中幾近日常，一段一段如詩的異境，卻是如假包換的真實。

震驚2017威尼斯影展影評人週的《惡童超級歪》(The Wild Boys)揉合了大衛林區和布紐爾的奇幻風格，描述五個紈褲少年，如《發條橘子》般狂歡後性侵女老師未果，犯下謀殺之罪，被判流放到奇異之島，少年吃下毛茸茸的果實，走入鹹濕的叢林中，性別與人生從此改變……。大膽的裸露鏡頭與放浪想像，堪稱今年國際影壇的超現實代表作。

入選2017威尼斯影展與多倫多影展的《不存在的選擇》(Disappearance)，故事發生於伊朗德黑蘭的深夜，一對初嘗禁果的大學生情侶，因為女孩身體感到不適，開著車四處投醫。面對醫院保守且嚴格的規定，他們盡其所能地說謊掩飾，仍被醫院拒於門外，在保守、不容許婚前性行為的伊朗社會，無法向家裡坦白的兩人，在寒冷的漫漫長夜中，面臨著保全秘密、解決難題的困境。

奪下2017盧卡諾影展最佳首部長片獎的《在手臂上寫作的女人》(Scary Mother)，則是一部女性寫作者的殘酷童話，中年主婦瑪娜娜寫作魂爆發，想要證明自己身為女性不只下得了廚房，同時也進得了書房，但出版商和家人視她的書寫為二流情色小說，只有文具舖老闆是她的知音。她寫得走火入魔、欲罷不能，同時家庭也瀕臨瓦解。瑪娜娜究竟是懷才不遇的天才或是沉浸於幻想的瘋女人，誰可以定義？

《愛比雪更冷》(Winter Brothers)將場景設定於凜冬裡的石灰廠，一對工人兄弟愛上了同一位女子而產生摩擦，弟弟埃米爾偷取公司物資私釀假酒，兜售礦場的其他工人，卻讓人意外中毒身亡，各種的惡，卻是這個日復一日的打磨礦石的無趣生活中，嶄露生命力之所在，男主角Elliott Crosset Hove將埃米爾瀕臨瘋狂與神經質的的狀態詮釋入魂，贏得2017盧卡諾影展評審一致讚賞，拿下當年度最佳男演員。

於2018日舞影展放映後，被稱為本年度《月光下的藍色男孩》的《獸之心》(We the Animals)，改編自同名小說，描述一對夫妻在年輕懵懂時生下三個男孩。形影不離的三兄弟貪戀在樹林間闖盪，宛如山中小霸王。苦惱於柴米油鹽的現實逼迫，跟隨父母載浮載沉。床底下的塗鴉本藏著小兒子強納的秘密，筆觸充滿對世界的憤恨、悸動、幻想。觀眾也緊隨小男孩的雙眼，看見這個世界的真實與殘酷。

2018台北電影節票券在全台7-Eleven門市ibon機台熱賣中。台北電影節「選片指南再一波：東南亞短片×電影正發生」將於6月23日(六) 13:00於台北文創大樓6樓舉辦，策展人郭敏容將帶領觀眾閱覽東南亞新銳導演鏡頭下個人風格獨特的短片，現場更會搶先播放本屆「東南亞新銳短片選」一部神秘短片。活動詳情與報名請上台北電影節官網與FB粉絲專頁。

(中時 )