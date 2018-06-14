天氣轉涼別輕忽 8旬老翁體溫破40度昏迷送醫

一名8老翁昨在路邊昏倒，送醫急救時體溫飆破40度，醫療團隊透過4支大電扇、噴灑霧狀水珠來替他降溫。（朱柏齡提供）

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經過史上最熱5月，近期天氣有稍微下降趨勢，但特定族群仍得當心熱傷害！一名80多歲長者，昨日下午被發現昏迷在路邊，下巴撞傷、門牙破裂，送醫急救時體溫飆破40度還意識不清，幸在急救後已無生命危險，目前仍住院觀察中。醫師提醒，長者、三高慢性病者，因皮膚血液循環差，是中暑的危險群，夏天中午都應減少出門。

收治該病例的三總中暑防治中心主任朱柏齡說，根據氣象報告，昨日最高溫約攝氏31度，一早出門前，還認為應該不會有中暑病人，「接到總機電話時，應該不用繃緊神經」，未料在下午2時30分左右，卻被總機通知「啟動中暑緊急應變小組」。

原來是一名80多長者被發現昏迷在路邊，被路人發現、通報消防隊送來急診，患者到院時體溫超過40度，意識不清，也因跌倒關係，有下巴撞傷、門牙破裂等外傷。

朱柏齡說，應變小組緊急替患者進行處理，先除去對方全身衣物，遮掩隱私部位後，用4支大型電風扇對著吹，同時噴上霧狀水珠，讓水在蒸發過程帶走熱度，經處理，患者體溫在降到38度時，已逐漸恢復意識，但仍僅記得自己約上午10時出門，至於在外面待多久、在哪跌倒等問題，都表示記不得了。

患者目前仍持續在院，醫療團隊也持續追蹤他肌肉酵素、血小板等數值，朱柏齡表示，中暑患者身體的某些數值，在第一天可能還顯示正常，但到了第3、第4天，才會出現異常變化，所以通常要住院觀察一周，才能確定身體是否完全恢復。

由於患者本身有糖尿病病史，朱柏齡說，包括糖尿病在內的慢性疾病，以及年紀大等因素，都會讓皮膚血液循環差，進而降低身體流汗、散熱的功能，此外，由於患者家屬透露，本人前一晚有服用安眠藥，也推測他當天身體狀況不佳，可能相當疲勞，也是容易造成中暑的原因。

朱柏齡指出，雖然近期不像五月這麼酷熱，但就算在「年輕人覺得沒有很熱的天氣」，上述的危險族群，也依舊有一定機率中暑，提醒在夏天時，上述族群仍應避免在正中午出門。

(中時 )

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