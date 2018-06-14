泰男星十足妹控 搶妹妹男友手機問姓名

《把哥哥退貨可以嗎》尼坤和Yaya的戀情受到哥哥阻撓。（CATCHPLAY提供）

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泰國億萬票房電影《把哥哥退貨可以嗎》，由泰國影帝桑尼蘇莞門坦諾Sunny和國民女神烏拉薩雅斯帕邦德Yaya共演互看對方不順眼的廢柴哥哥與完美妹妹，當妹妹遇見偶像男團2PM尼坤Nichkhun飾演的天菜男友後，更激起哥哥保護和惡搞妹妹的本能，決定好好大鬧一番。而現實生活中自己也是哥哥的尼坤，被問到兩個妹妹若交男朋友會如何反應時，他則十分霸氣地說：「我很保護妹妹們，以前妹妹有對象，我曾搶下手機問出對方的姓名、地址和身分證號碼。」

在電影《把哥哥退貨可以嗎》中，尼坤和Yaya的戀情受到哥哥Sunny的百般阻撓，而尼坤在戲中轉換身分演了妹妹男友這個角色後，也透露自己有了不同的想法，他說：「透過這次的角色，算是終於理解了妹妹和男友的立場，突然發現過去好像有點反應過度了，但往後我還是會盡好哥哥的責任。」而戲外感情超好的3人，初次見面就一拍即合，Yaya說：「我們拍戲前一起在工作坊上表演課，導演要我們分享自己跟兄弟姊妹間的故事，講到最後我們都哭成一團，但也因此拉近了彼此的距離。」3位主演也將於7月10日來台宣傳。

《把哥哥退貨可以嗎》 描述在模範生妹妹珍（Yaya 飾）面前形同廢柴魯哥哥的查（Sunny 飾），從小到大只會找麻煩與搞破壞，特別是以惡整老妹為樂，而這次查，要如何出招來惡搞珍與天菜男友「小餅」（尼坤飾）的完美愛情？電影7月20日在台上映。

(中時 )

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