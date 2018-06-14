美軍B-52H轟炸機進入中國大陸東海防空識別區

美國空軍B-52H轟炸機編號60-0025，由路易斯安那州的巴克斯得空軍基地輪調至關島安德森空軍基地，該機漆有彩繪圖案及路易斯安那州地圖。（示意圖/USAF 107年5月8日)

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中時電子報

據推特「飛機守望」（Aircraft Spot）昨日發布資訊，兩架美軍B-52H「同溫層堡壘」式戰略轟炸機自關島安德森空軍基地後，前往東海執行訓練任務。這批B-52H轟炸機在晚間10點前後，自宮古海峽進入中國大陸的東海防空識別區，在上海飛航情報區及臺北飛航情報區之外，之後以順時針方向返航。

該批B-52H轟炸機無線電呼號為RADEX 01及02，另有無線電呼號為BURN 21的一架KC-135R「同溫層加油機」協同，在稍早之前為B-52H轟炸機進行空中加油。

美國空軍前一次執行「持續轟炸機存在」（CBP）任務為，5月31日，呼號WELD 01的一架B-52H轟炸機由關島飛往東沙群島，「飛機守望」註明該機維持在國際空域飛行，由「飛機守望」的圖片顯示，該機並未進入香港飛航情報區(FIR)，距離中國大陸領空仍有一段相當的距離。美國空軍自2004年開始執行CBP任務。

(中時電子報)

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