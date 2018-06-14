最接地氣的現代愛情文青歌劇《波希米亞人》總彩排

歌劇《波希米亞人》總彩排劇照。（文化局提供）

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歌劇《波希米亞人》總彩排劇照。（文化局提供）

高雄市文化局推出的高雄春天藝術節，集結澳洲、美國、義大利、韓國、臺灣等跨國演出團隊，演出旗艦製作歌劇大師浦契尼（Giacomo Puccini）最浪漫寫實的愛情故事《波希米亞人》進行全劇完整總彩排。

文化局表示，誰說歌劇曲高和寡不接地氣，票房亮麗，幾乎是秒殺，目前僅餘約百張門票，顯見高雄春天藝術節這些年的努力有成，不同類型的表演藝術都已培養出觀眾群。

該劇所有跨國歌者演員都已齊聚到位，與高雄市交響樂團一起進行精采的四幕完整一氣呵成彩排；不論是服裝設計、各幕場景，都深具特色與可看性。

文化局說，擔綱導演、也是去年春藝大受好評的歌劇《卡門》導演澳洲雪梨歌劇院駐館導演和歌劇製作人馬修‧巴克利，舞台設計將整齣劇從十九世紀搬到2018年現代，搭配劇情中的聖誕節氛圍。服裝設計則是由林秉豪設計製作，不受時空束縛，大膽讓每一個角色都能盡情展現風格魅力。

演出女主角咪咪的是俄裔美籍抒情女高音伊娜杜卡其，咪咪正是她歌劇演唱生涯最拿手的角色之一。此外，當紅義大利抒情男高音馬西蒙佐丹諾演出詩人魯道夫，兩人搭檔的完美組合；還有來自南韓的高顏質男中音丁一憲飾演戲份很重的畫家馬切羅。

還有年初甄選的36位年輕演唱家加入演出的行列，藉此提供給青年演唱家正式上台演出的重要經歷，還有世紀合唱團14位小歌者，與楊智欽指揮所率領的高雄市交響樂團，6月15日及17日將在高雄文化中心至德堂演出二場。

(中時 )

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