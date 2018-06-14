SBL》委員會喊卡 靜待林德福先跟老闆協商

2018年06月14日 15:08 中時電子報 黃及人

原訂14日舉行的超級籃球聯賽(SBL)委員會，卻臨時宣告取消，原因是教育部體育署長林德福希望先跟7支球團老闆見面協商，努力達成2019年SBL職業化目標，目前唯一敲定的，只有針對性十足的新版SBL選秀辦法出爐了！

上月31日舉行的SBL委員會歷經2個半小時，討論「雙洋將」、「雙主場」與「拉長賽季」等議題並無共識，原本希望14日再次開會，可以得到真正共識，沒想到面臨可能再次破局結果，才突然改成林德福先跟7隊老闆見面協商。

SBL委員會下次開會時間暫時未定，一切都等林德福跟7隊老闆見面再說，甚至可能延到7月9日舉辦完新人選秀會後，現在唯一確定的，只有上次會議通過的全新選秀辦法，擺明就是針對璞園去年選了高中畢業生李家慷而來。

最新選秀辦法當中選秀方式第4條規定，「今年度報名選秀之球員(包含獲選及未獲選)，如當年度未獲得球隊登錄在18人名單內，下年度起仍需重新參加選秀。」代表只要沒被登錄在下季18人名單，不再跟過往一樣變成自由球員。

以往只要參加SBL選秀，沒被選上都會自動變成自由球員，如今也因這條規定改成沒被登錄在新球季18人名單，就必須明年再次報名參加選秀會，藉以避免發生像是去年李家慷雖被SBL選上，卻仍跑去打UBA的怪異現象。

(中時電子報)