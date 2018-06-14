勞基法上路首開會 討論10行業鬆綁7休1

2018年06月14日 15:23 中時 洪安怡

《勞基法》新修正上路後，勞動部今（14）日首次召開勞動基準諮詢會，討論媒體出國採訪等10行業於特殊情形排除七休一，全國傳播媒體產業工會今日下午至勞動部門口陳情前表達反對立場，抨擊勞動部未邀請任何媒體工會與會，「政府把關」機制淪為資方的「快速通關」。

全國傳播媒體產業工會指出，新法上路不到1個月後，文化部與NCC隨即以迅雷不及掩耳的速度開完放寬七休一諮詢會議，不但對資方要求照單全收，更是「要五毛、給一百」，從原來限定奧運賽事或元首出訪，放寬到全行業所屬勞工出國都算，包含行腳節目、一般勞工會議招商洽公都算。

東森電視工會理事長廖啟光表示，以此次川金會為例，日媒派出約百人，英國BBC派出80人，韓國也有60~70人，台灣各家媒體多數僅派1~2組人，「不是台灣記者太厲害，是資方太會凹了，而且沒有任何加班費！」

北市產總秘書黃健泰說，3年前進行的媒體業專案勞檢，違規率百分百，而過去就有調查，只要工作連續10天，記憶力就會下降，認知力變差，如果出國採訪能遵守七休一，在國外休息或多派人馬交替工作，新聞品質也能有所提升。

公視工會理事王燕杰指出，政府總說勞方議價能力不足，但既然有對等的勞資團體，為何政府不促進勞資協議，而是當資方提出打破七休一，政府就答應，也無定期檢討機制，等同無限期的答應，跟資方一起打壓勞工。

勞團表示，依照現行法令，勞工連續工作第6天，雇主需加付約1.59倍工資，而開放後雇主不用多付1毛成本，就可以讓勞工連續工作10到12天，資方老愛講記者魂，但一組媒體要供稿給電子、平面、網路、即時影音等各種平台，就是把採訪人員力氣榨到一滴不剩，充分反映媒體老闆節省成本的考量。

勞團批評，勞動部在未邀請任何媒體工會出席的狀況下，召開討論媒體業勞動條件的勞動基準諮詢會，不重視勞方意見，此次開放一定反對到底，呼籲政府勿做資方打手，重視勞方聲音。

(中時 )