艾拉費雪得失心超重 該作心理治療？

2018年06月14日 15:22 中時 潘鈺楨

艾拉費雪（右）與艾德赫姆斯飾演夫妻。（華納兄弟提供）

真人實事改編的電影《貼背戰》，5名男子約定每年5月，無論彼此距離有多遠，不論社會地位如何，「鬼捉人」的遊戲一定要繼續下去。

飾演霍吉的艾德赫姆斯表示：「這應該是我聽聞過最浪漫的故事，十位自稱『捉人兄弟』的小學同學，每年5月就會開始這場鬼捉人的遊戲，透過偽裝、埋伏與各種突襲方式，找到同學，大喊一聲「你當鬼」，艾德赫姆斯說：「第一次看到這群成年人玩『鬼捉人』的影片，會有一種滑稽好笑的感覺，但是看到他們像是回到童年一般快樂，你真的會羨慕並且相信一句話『人不是因為年老而停止玩樂，人是因為停止玩樂才會變老』。我們就是要把這個精神傳遞出去。」

在《貼背戰》中，霍吉馬洛(艾德赫姆斯 飾)與他的妻子安娜(艾拉費雪 飾)是最熱衷這個遊戲的一對夫妻，為了獲勝，霍吉與安娜會聯手出擊，安娜的好勝心甚至超過霍吉。艾德赫姆斯表示：「她就像是我的秘密武器，艾拉卯盡全力飾演安娜這個角色，我都懷疑等這部電影拍完時，她會不會需要作心理治療(笑)。她擅長即興演出，口無遮攔又不顧自己失控的樣子，經常讓我們大感吃驚。」

艾拉費雪則形容她在片中角色：「安娜超級瘋狂的，她非常在意並且重視這場鬼捉人的遊戲，認真的程度有時候甚至超過霍吉，就像瘋狂的足球迷一般，她老公絕對不能輸！她雖然不是『鬼捉人』遊戲的成員，但是卻投入得比誰都多，她會偽裝、擋人去路，為了讓老公獲得勝利，她不惜一切代價就只為了獲得最終勝利！」

艾拉費雪表示：這部電影最讓人興奮的除了很多好笑的動作場面外，他們的友情與彼此之間的連結，會讓人回想起自己，有多久沒有與家人、朋友連繫了。艾德赫姆斯、傑克強森、漢尼拔布瑞斯、喬漢姆與傑瑞米雷納飾演5個從小學一起長大的朋友，他們選擇毎年的5月展開整整一個月毫無忌憚的捉人遊戲。他們毎個人都做好打壞交情、丟掉工作甚至冒著失去生命的準備來玩這個遊戲，但他們全都樂此不疲，並且認為這是維繫友情的好方法。

今年，這場抓人的遊戲剛好與傑瑞的婚禮撞期，傑瑞(傑瑞米雷納 飾)同時也是5人之中從未落敗過的玩家，想當然爾成為這次遊戲的甕中之鱉，雖然知道自己以經成了眾人的頭號目標，但是所有人都不知道的是他早就嚴陣以待了。電影22日在台上映。

(中時 )