中市抽驗端午食材 愛買「大花生肉粽」大腸桿菌超標

台中市食藥處抽驗市售粽子，其中福科路愛買超市自製的大花生肉粽初驗被發現大腸桿菌群超標。（馮惠宜翻攝）

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台中市食藥處抽驗市售粽子，其中福科路愛買超市自製的大花生肉粽初驗被發現大腸桿菌群超標。（馮惠宜翻攝）

端午節前夕，台中市食品藥物安全處14日公布端午食材和肉粽抽驗結果，共抽驗128件食材及市售肉粽，其中1件在西屯區福科路愛買抽驗自家包的「大花生肉粽」初驗檢出大腸桿菌群超標，經輔導再複驗才合格，台中市食藥處產製組陳志銘指出，經了解疑似工作人員包粽時沾到生水，才會導致大腸桿菌群超標，經輔導後已改善。

台中市食藥處5月起陸續派員前往賣場超市、雜貨商店與傳統攤販等處抽驗即食肉粽34件、冰粽8件與鹼粽9件，檢驗大腸桿菌、大腸桿菌群等微生物，以及非法添加物順丁烯二酸與硼酸，並抽驗蝦米22件、豆餡15件、豬肉16件、雞肉16件與魚8件等相關配料食材，總計共128件，檢驗結果1件肉粽初驗不符規定，經輔導後已複驗合格。

食安處指出這次肉粽抽驗初驗不符規定的產品是西屯區福科路上的愛買量販店抽驗的「大花生肉粽」，檢出大腸桿菌群>1,100MPN/g，不符一般食品衛生標準規定；食安處得知檢驗報告，立即前往輔導製造場所的環境衛生，經複驗後結果已合格。

另外，食安處也抽驗冰粽與鹼粽檢驗是否有非法添加物順丁烯二酸與硼酸，並對粽子常用配料蝦米、豆餡與祭祀用三牲，分別檢驗漂白劑、防腐劑與動物用藥，結果均符合規定。

食安處提醒，民眾購買零售即食肉粽，即使現場已蒸熟，建議向業者要求複熱後再拆開食用，或買回家再蒸過，並於購買後應儘速食用或適度保存（冷藏7℃以下或冷凍-18℃），避免細菌滋生，導致風味或品質劣變。

(中時 )

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