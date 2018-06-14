北市刑大查獲國際網路直播簽賭公司 逮捕76人

北市刑大偵3隊等單位破獲跨國網路直播簽賭公司，查扣少見的即時樂浮球機。〔謝明俊攝〕

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中時
警方查獲網路簽賭公司查扣74部電腦主機。〔謝明俊攝〕
警方總共逮捕76名員工。〔警方提供〕
警方在14日下午移送涉案嫌犯。〔警方提供〕
警方破獲的網路直播簽賭公司是由陸商所經營。〔警方提供〕

台北市大刑偵3隊會同8個警察單位，13日在北市信義區破獲一個大型跨國網路直播「即時樂」簽賭公司，警方調查，這個簽賭公司幕後老闆係陸商，總部設在緬甸，並在東南亞及台灣、香港等地設有分公司，營業金額高達數十億，警方在場扣獲一檯聲稱有獨家專利的「即時樂浮球機」，專供產生中獎彩號之用，警方並當場逮捕員工76人，另查扣電腦主機74部及帳冊，正深入清查營業金額中。

據悉，這家網路直播簽賭公司台灣分公司，是以科技公司名義，分別在北市信義區及新北市板橋區設立辦公室，開獎直播設備是設在信義區，距離刑事局不過百米距離。月前，一名女子前往該公司應徵工作，上班幾天後與公司幹部因薪資問題發生不快離職，女子憤而到轄區信義分局三張所舉發，偵查隊長車宇基獲報，會同市刑大偵3隊幹員組成專案開始查辦，因發現該公司規模龐大，並涉及電腦專業，於是協請刑事局偵9大隊以及北市、新北市等7個分局加入專案協辦。

警方報請北檢檢察官指揮，並經多月蒐證，13日在雙北市分別發動搜索，警方進入信義區大樓該公司辦公室時，裡面正在透過據稱有獨家專利權的「即時樂浮球機」進行開獎活動，警方當場蒐證查扣，並在兩處辦公室逮捕76名員工，查扣74部電腦主機、教戰手則、公司帳冊等證物。

警方調查，這個簽賭公司幕後老闆是大陸商人，將公司總部設在緬旬，並在台灣、香港、越南、泰國等地都設有分公司，專門經營網路直播即時樂開獎，供不特定人士上網簽賭，民眾上網購買點數，再以點數下注選定若干號碼，依照即時樂浮球機開出號碼，決定中將與否，獎額分別有5星、4星、3星、2星、1星等。每隔4分鐘就開獎一次，簽注速度非常快。初估整個集團營業金額高達數十億台幣以上。

警方並發現，去年8月間，市刑大就在其它地點查獲這個集團分公司前身，13日再度查獲時，發現裡面有多位熟面孔，見到警方大呼倒楣，又再度被警方逮到。警方正深入解析帳冊資料，以釐清簽賭客人數目以及營業金額。

(中時 )

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