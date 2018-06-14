被栽贓縱火 巨石強森硬起來追凶

2018年06月14日 15:31 中時 潘鈺楨

驪珠大廈有240層樓高。（環球提供）

動作驚悚片《摩天大樓》把世界最高最先進位於香港240層樓高的「驪珠大廈」介紹給觀眾，驪珠大廈不僅僅是一座摩天大樓，更是一個理念、哲學和夢想，科技和建築設計奇觀，其靈感來自「珠與龍」的古代寓言，樓高達3500呎( 1066公尺)位於香港中心地帶，頂部有名符其實的巨大「驪珠」，各項奢華設施應有盡有，為自給自足的天空之城，在雲端生活、工作和玩樂。

驪珠大廈樓層數為240層，建築物重量100萬噸，外牆由12萬片玻璃和鋼板組成，階梯數從底部至頂端共4000階，電梯有70部高速電梯，占地面積430萬平方公尺，施工年數7年，施工人員大部分來自20個國家共22000施工人員，自然災害防範可防200哩/小時強風和8級地震，火災防範每10層樓設有強化耐火混凝土的加壓安全室以及尖端保全系統採用先進人工智慧24小時監控和保全人員300名24小時待命。

此外還有巨大風力發電機讓綠能技術達到新高度、豪華公寓提供一流的優質住宅，位於100樓的「玉園植物園」是世界最高的植物園、室內高爾夫球練習場、健康俱樂部(包含3間高水準健身房，3座奧運標準游泳池，SPA，籃球場，壁球場…等)、大型電影院共有16個影廳(含IMAX影廳)和6層樓室內購物商場。

《摩天大樓》由曾經指導《中央情爆員》、《全家就是米家》的勞森馬修托波編劇與指導，敘述一名前FBI人質救援小組組長兼退伍軍人威爾福特（巨石強森 飾），專門負責摩天大樓（驪珠大廈240層樓）的保全。他為了工作來到香港，不巧世界上最高、最安全的大樓發生大火，而他被栽贓為罪魁禍首。威爾一邊逃亡、一邊試圖找出真凶還自己清白，同時必須救出大樓中受困於火海的家人。電影7月12日在台上映。

(中時 )