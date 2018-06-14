海灘比基尼太養眼！令人羨慕的海島假期排行榜TOP20

2018年06月14日 15:44 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

歐胡島氣溫終年都在28度左右，甚至比台灣夏天還要涼爽。(圖/達志影像)

還等什麼！開開心度假去囉！夏天即將來臨，趕緊拋開煩人的工作壓力，快快樂樂的去度假一場吧！這個夏天你想好要去哪裡了嗎？海島一直都是相當熱門的旅遊勝地，相信不少人都有口袋名單，不過可能有許多美如仙境的海島是你從來沒聽過的呢！

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從2017年5月17日到2018年5月16日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，統整出「超人氣海島國家」，別等了！手刀去訂機票囉！

海島假期排行榜TOP20。(圖/網路溫度計)

海島假期排行榜TOP20。(圖/網路溫度計)

NO.19 熱浪島

熱浪島是位於馬來西亞外海的一個小島，甚至被稱為大馬最美島嶼之一。當年由任賢齊與鄭秀文主演的《夏日麼麼茶》在熱浪島拍攝，也讓這裡成為了熱門的觀光聖地，身為馬來西亞政府公布的生態保護區，細白的沙灘、澄清的海水、搖曳的椰林以及優遊的彩色魚群，都叫人驚艷不已。

陽光照耀下的熱浪島，甚至可以透視水下35公尺深，不僅可以看到色彩繽紛的珊瑚、各式各樣活潑的熱帶魚，甚至會出現你前所未見的海洋生物，也難怪熱浪島這個「海洋博物館」深受潛水客的喜愛。典型的漁村景致也是熱浪島的一大特色，遊客可以欣賞高聳的椰子樹、深呼吸體驗來自海洋的新鮮空氣，沒有匆忙的步調，你也可以輕鬆的選間小店，靜靜地欣賞漁夫們滿載而歸的喜悅。

NO.18 歐胡島

想去海島，又怕太熱的人們看過來！歐胡島是夏威夷群島中第三大島，也是人口最多的島嶼，不同於東南亞海島的悠閒，歐胡島算是個繁榮熱鬧的小島，且這裡的氣溫終年都在28度左右，甚至比台灣夏天還要涼爽。

歐胡島最有名的威基基海灘（Waikiki），地名取自夏威夷語「噴湧的泉水（Spouting Water）」之意，是一個相當好玩的人造沙灘～來到這邊，能盡情享受這裡的陽光和海水，宜人的天氣和景色，喜歡海上活動的人可以來此衝浪，總是吸引大量的各國遊客，不定期還有衝浪比賽及夏威夷草裙舞表演呢！

若你以為歐胡島只有漂亮的海岸線那你就錯了，島上有兩條群峰聳立的山脈，甚至因為自然環境優美成為熱門的電影拍攝地點，如《侏儸紀公園》、《金鋼狼》，若你想親身體會電影場景，那就絕對不能錯過古蘭尼牧場。

島上也充滿了歷史氣息，密蘇里號戰艦是一座紀念軍人及二戰的紀念館，它就停在著名的珍珠港，且一直都呈現著當年服役的狀態，登上密蘇里艦，探探這英勇善戰的軍艦，如何在二次大戰無情的戰火中存活下來。另外，歐胡島最有名的就是「彩虹冰沙」，自從歐巴馬吃過之後就在網路上爆紅，不過排隊的人潮相當多，想吃到特別的彩虹冰沙可要有點耐心了。

象島被稱為泰國的世外桃源，至今仍保留著純樸的樣貌。(圖/達志影像)

NO.17 象島

象島是泰國第二大島，被稱為泰國的世外桃源，位於曼谷的東南方海域上，可以選擇從曼谷搭飛機或者搭大巴到噠叻府，再轉船至象島。由於島上擁有豐富的天然資源，受到政府的保護，所以象島不如其他開發較早的島嶼，至今仍保留著純樸的樣貌。

白沙灘是象島上開發較完整的地方，距離碼頭近、飯店也多，算是象島上的市區，沿岸會有許多酒吧、火舞表演，還有全島唯一的夜市。若想要安靜的放鬆，可以選擇孔拋沙灘。而來象島最重要的就是「跳島浮潛」！通常飯店都會販售浮潛行程，會跳島至象島南方海外的幾個小島，每個島的海底都有不同的景色，有的有豐富的熱帶魚種，有的則是滿滿繽紛的珊瑚礁，是浮潛愛好者的首選之一！

NO.15 沙美島

沙美島是泰國的一個海島，距離曼谷只需要3個小時的路程，所以當你享受完曼谷的繁榮，也能到這個小島輕鬆一下，遠離世俗塵埃。沙美島面積不大，騎車一個小時就能環島一圈，會取名為沙美島，顧名思義就是它的沙灘潔白如雪、非常細緻，絕對有資格與馬爾地夫相提並論。

海風涼爽宜人的沙美島，一年四季都能向遊客展現完美的一面，連綿的海灘，彷彿為太平洋鑲上了金色的花邊。其中「鑽石海灘」是最受歡迎的觀光景點之一，無論是享受日光浴、水上活動，甚至是聚會，從早到晚都非常熱鬧；或者也可以到「Ao Karang灣」體驗居民傳統的生活，在這也可以吃到新鮮又便宜的海鮮佳餚！

NO.12 復活節島

復活節島位於智利，只有兩條航線可以抵達，再加上機票票價昂貴，因此被封為「世界上最難到達的島嶼之一」，許多人也會與大溪地的旅遊行程一起安排。

復活節島上最特別的，莫非就是遍部整個島嶼的「摩埃石像」，這些歷經1500年歷史的神秘石像，可說是復活節島的靈魂。再加上太平洋的島嶼魅力，不僅讓復活節島成為世界遺產，也讓遊客們費盡千辛萬苦也要來到這裡，親眼目睹這個島嶼的美麗之處。

為何島上會有這麼多的摩埃？最早來到島上的長耳族，通常擔任酋長等較高階級地位，而摩埃是為了死去的酋長所建立，居民們相信酋長死後靈魂會附在開眼的摩埃像上，繼續保護著部落的人民，所以這些摩埃像對他們來說是相當神聖的。

「薄荷島山海遊」，膽子大一點的遊客，就在船上玩起跳水，十分爽快！（本報系資料照/陳麒全攝）

NO.9 薄荷島

位於菲律賓的薄荷島是個珊瑚島，雖然沙灘沒有麵粉般的細緻，但珊瑚碎屑在陽光燦爛的大熱天，踩上去冰冰涼涼的相當舒服；也因為沙灘的雪白，海水在陽光下的藍綠層次反而顯得更加耀眼。

薄荷島上有最特別的迷你眼鏡猴、擁有美麗傳說的巧克力山丘；若你造訪薄荷島上唯一的原始林區，可以搭著小船沿著茂密的叢林逆流而上，沿途必定會帶來桃花源般的驚喜；又或者能搭著菲律賓著名的螃蟹船追蹤海豚，運氣好的話，還能看到成群的海豚嬉鬧。

另外也能安排一天跳島前往無人島帕米拉坎島，享受靜謐悠閒的假期；或者到浮潛天堂巴里卡薩島以及如夢境般的處女島，讓旅程更加豐富！

NO.8大島

大島是夏威夷的「冒險之島」，也是夏威夷最年輕、最大的島嶼，在大島上你會深刻感受到自己的渺小，無論是從夏威夷火山國家公園流出的熔岩到白雪皚皚的山頂，又或者從哈瑪庫亞海岸的綠色雨林到普納魯海灘，這些千變萬化的景色都在大島上展現了大自然無與倫比的力量。

到了大島，可以拜訪世界上最活耀的火山之一「基拉韋厄火山」，或者前往霍那吾那吾體會歷史悠久的文化；又或者你想漫步在黑沙灘、在魟魚的陪伴下浮潛、在可納海岸航行，都是在夏威夷大島能進行的探險。

(中時電子報)