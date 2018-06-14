南投杉林溪台灣蝴蝶花盛開 吸引鳳蝶戲花

2018年06月14日 15:39 中時 沈揮勝

台灣蝴蝶戲珠花之白色不孕花花瓣，其中1瓣已演化萎縮到剩一點點，看起來像白蝴蝶。（沈揮勝攝）

台灣蝴蝶戲珠花盛開之壯觀畫面。（沈揮勝攝）

蝴蝶花間飛舞。（沈揮勝攝）

「蝴蝶戲珠」。（沈揮勝攝）

3到8月是中海拔山區花開季節，南投縣杉林溪此刻繡球花正盛開，奼紫嫣紅超壯觀；原生植物「台灣蝴蝶花」也具特色，白色的不孕花5個花瓣4大1小，圍繞著真正能繁殖的兩性花苞，看來活像白色蝴蝶群聚戲珠，因此另有「台灣蝴蝶戲珠花」美稱。

台灣蝴蝶花分類上為忍冬科、本島特有變種小喬木，主要分布在中台灣或北台灣海拔1500到3000公尺之山區。它的花朵分為兩種型態，即酷似蝴蝶的白色不孕，以及與聚繖花序頂生、被不孕花圍繞的黃色兩性花。

它的不孕花5到6月盛開，不但壯觀且極具欣賞價值，杉林溪自然教育中心著眼於環境生態教育、觀光及果期提供鳥類覓食等多元功能，5年前在園區董事長劉瑞都支持下，採集成熟種子育苗1萬8000棵，並有計畫地在適當的區塊復育。

生態教育館館長江華章表示，目前杉林溪大飯店、花卉中心到松瀧岩瀑布一帶，部分植株開得相當耀眼，還常吸引鳳蝶、粉蝶穿梭其間，真可謂「台灣蝴蝶戲珠花、蝴蝶戲珠又戲花」。

(中時 )