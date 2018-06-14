嫦娥四號和地球間通信站 「鵲橋」衛星進入使命軌道

「鵲橋」中繼星進入環繞距月球約6.5萬公里的地月拉格朗日L2點的Halo使命軌道。(圖/環球網)

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中時電子報
/綜合報導

大陸探月工程嫦娥四號任務「鵲橋」中繼星今(14)日11時06分成功實施軌道捕獲控制，進入環繞距月球約6.5萬公里的地月拉格朗日L2點的Halo使命軌道，成為世界首顆運行在地月L2點Halo軌道的衛星，將為年底擇機發射的嫦娥四號月球探測器提供地月中繼測控通信。

「鵲橋」中繼星于2018年5月21日在西昌衛星發射中心發射升空，進入預定地月轉移軌道;經過1次中途修正，於5月25日到達近月點並成功實施近月制動後，順利進入月球至地月L2點的轉移軌道。

地月L2點位於地月連線的延長線上，該點軌道包括李薩茹軌道和Halo軌道，綜合考慮中繼星與嫦娥四號著陸器、巡視器的距離穩定性、覆蓋率、軌道進入和維持、月球遮擋影響等因素，科研人員經反复研究，最終確定將Halo軌道作為「鵲橋」中繼星使命軌道。軌道形狀不同於地球衛星的橢圓軌道，而是三維非規則曲線，軌道控制非常複雜。

「鵲橋」中繼星將在Halo軌道做擬週期運動，通過定期軌控保持軌道的穩定性，實現對嫦娥四號著陸器和巡視器的中繼通信覆蓋。嫦娥四號任務是世界首次月球背面軟著陸和巡視勘察任務。由於受到月球自身的遮擋，著陸在月球背面的探測器無法直接實現與地球的測控通信和數據傳輸。「鵲橋」中繼星將成為架設在嫦娥四號著陸器和巡視器與地球間的「通信站」。

(中時電子報)

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