英勇夾蛇女警 榮獲警察節績優表揚

2018年06月14日 15:38 中時 張穎齊

移開大蛇的瑞芳警分局女警廖子晴，榮獲績優員警表揚。（瑞芳警分局提供）

瑞芳警分局家庭暴力防治官邱筱婷，榮獲全國績優員警，更獲得警政署頒發紫馨獎。（瑞芳警分局提供）

瑞芳警分局在警察節前夕辦理績優員警表揚大會。（瑞芳警分局提供）

警察節明（15）天登場，瑞芳警分局為了表揚這一年許多辛勤努力的員警，特別在警察節前夕辦理績優員警表揚大會，其中獲獎的員警中，有英勇「夾蛇」為民除害的女警廖子晴，以及獲得警政署頒發紫馨獎表揚的女警邱筱婷，雙姝得獎。

今年5月22日中午，九份山上的102縣道13.7公里處，因為有1條2公尺長的大蛇「臭青母」盤據路中央，占了一線車道，引發民眾恐慌，造成該路段回堵，廖子晴獲報後便勇敢地用警棍及長樹枝小心翼翼將蛇移開，當下的「英姿」被民眾拍下PO網，讓網友大讚「巾幗不讓鬚眉！」

另外，瑞芳警分局家庭暴力防治官邱筱婷，在保護婦幼安全工作上不遺餘力，獲全國績優，更獲警政署頒發紫馨獎表揚。

瑞芳警分局表示，本次受獎的員警，每一位都是特別經過分局開會評選，其中2位女警更是本次頒獎的亮點。除了特別評選今年度有特殊功績或服務熱誠的員警，更特別藉此表揚大會頒贈警察獎章給服務達30年的數位資深同仁，以感謝他們對社會的奉獻。

瑞芳警分局長謝宗宏說，感謝警友會長期的支持，並對資深同仁對社會的長期貢獻表達敬意，也很榮幸能代表分局頒發績優員警獎狀，更勉勵受獎同仁能毋忘初心，持續為社會大眾服務，並祝全國的警察在警察節快樂。

(中時 )