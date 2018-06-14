殷琦絕美婚紗曝光 爆乳辣露大腿根好身材不藏私

2018年06月14日 15:51 中時電子報 蔡曉婷

殷琦辣秀大腿根。（圖／伊林娛樂提供）

殷琦選穿浪漫人魚婚紗。（圖／伊林娛樂提供）

殷琦大秀事業線。（圖／伊林娛樂提供）

殷琦性感秀出S曲線。（圖／伊林娛樂提供）

殷琦穿優雅平口白紗。（圖／伊林娛樂提供）

殷琦拿捧花與老公合體入鏡。（圖／伊林娛樂提供）

殷琦和老公逗趣比愛心。（圖／伊林娛樂提供）

殷琦和老公選穿風衣造型婚紗。（圖／伊林娛樂提供）

殷琦緊貼老公胸口。（圖／伊林娛樂提供）

伊林娛樂電眼名模殷琦6月新娘婚紗照出爐了！喜歡簡單精緻的殷琦原計畫在棚內拍就好，覺得不需要上山下海勞師動眾，不過因當天天候佳光源充足，攝影師黃天仁即興走出攝影棚，嘗試在戶外用手機拍攝婚紗，成品十分自然時尚。照片中可見殷琦不藏私，大秀前凸後翹辣翻身材，而老公難得上鏡頭也不顯羞澀，讓殷琦大讚老公可加入伊林男模。

剛自巴黎返台的殷琦，趕在6月23日大喜晚宴前，分送夏姿采采食茶喜餅，把滿滿幸福喜悅與親友分享；晚宴當天的婚紗禮服及拍攝的4套婚紗，殷琦選定香檳蕾絲訂製婚紗的以色列品牌Liz Martinez，婚紗主要呈現殷琦優雅、時尚、性感的多變風格。

殷琦希望婚事不拘泥傳統，6月23日在台中低調舉辦婚宴，主要是男方宴請親友、師長溫馨餐聚，席開20桌。殷琦的老公體貼愛妻，亦包下台中他的好朋友經營的日月千禧酒店數層樓房間，貼心安排女方親友住宿，同時訂下當晚的日月千禧酒店總統套房，在晚宴後舉辦私人新婚派對，答謝親友專程至台中的祝福與分享新婚的喜悅。

殷琦選定拍攝的4套婚紗，風格、材質皆不一樣，但全都以單純的白色元素為主，詮釋屬於殷琦真實的自己，造型師劉培華強調，殷琦拍婚紗照的妝感優雅甜美，有別於平時模特兒工作需求的艷麗妝感大不同。其中第1套在戶外拍攝的小性感白紗，在露天景觀下展現殷琦隨意自然的性感，第2套美人魚魚尾白紗，突顯殷琦完美好身材曲線，第3套披上頭紗，整體簡單優雅復古，第4套短版白紗，搭配風衣，呈現俏皮活潑的時尚感。

兩人拍照時互動輕鬆自然，殷琦老公對老婆百般呵護配合，殷琦堅持要合拍比愛心，老公還先在一旁練習好手勢再上場，兩人甜蜜蜜大放閃，殷琦也對老公拍照表現讚不絕口，誇他是天生男模，可簽進伊林，「他完全不緊張，拍照很會找飯吃，可報名璀璨之星，加入伊林男模部，哈哈！」殷琦老公則表示，可能平時受到殷琦的耳濡目染，拍照不會太緊張，不過一整天下來，已深刻體認老婆平常工作的專業與辛苦。

被問到喜歡殷琦哪一點？殷琦老公說，「有時候是感覺，她不是外面大家看到的樣子，她很細心，很貼心，很多事情都幫我考量，很可愛，很會撒嬌。」幸福藏不住的殷琦在一旁甜孜孜說，「算了啦，就說你貪圖我的美貌就好啦。」殷琦老公繼續認真補充說，「還有，她對我的家人很好，她的家庭觀念很好。」兩人原本計畫在晚宴前減重，但幾天巴黎行下來，根本減不下來反而還增重，完全就是幸福肥。

(中時電子報)