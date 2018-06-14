花蓮》神效率！民進黨昨舉發賄選 地檢署今就分案調查

2018年06月14日 15:44 中時 許家寧

三節扶助弱勢米袋印有傅崐萁夫婦照片遭控賄選，花蓮地檢署今分案調查。（許家寧翻攝）

花檢署檢察長黃和村（左二）對於檢方分案偵辦傅崐萁（左三），強調檢方分案調查要有憑有據。（資料照，許家寧攝）

民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫，13日指控縣府端午節發放弱勢的白米上印有縣長傅崐萁與夫人徐榛蔚照片已違反選罷法，花蓮地檢署翌日立即大動作分案調查，讓藍營民代忍不住酸「小英司改成功！」發了九年白米沒人發現有問題，綠營才開完記者會，馬上就調查！

花蓮地檢署14日上午宣布，針對劉曉玫告發縣長傅崐萁以政府公款招標，把印有自己和國民黨縣長參選人徐榛蔚照片的白米發放給縣民是「夾帶圖利的行為」，涉嫌違反選罷法、圖利罪一案，經花檢署剪報分案，由檢察長黃和村指派專責檢察官指揮偵辦。

黃和村更在新聞稿呼籲，各行政機關人員切勿利用行政資源為特定參選人助選、行銷，或使選民有賄選、助選聯想之不當行為，一旦有任何疑似賄選之行為，花檢署必定分案究辦。對於，花檢署神速辦案效率，也引發地方支持者譁然，有藍營民代酸「尚書大人真機靈！」

黃和村表示，劉曉玫有向高等法院檢察署正式提出告發，因為她告的機關不對，正常程序還要等一、兩天高檢署才會將案件發交至花檢署，既然「早晚會分案」，花檢署「只是早一步」，還沒等到高檢署發交下來，就先行分案調查。

針對縣府三節送米濟貧的「賄選」行為長達9年，檢方竟然沒發現﹖黃和村說，不曉得以前有無對此行為告發賄選，本案既然告發了，檢方就有義務偵辦，絕非「看報紙辦案」，因為花檢署目前沒有告發狀，才會先蒐集剪報，強調檢方分案調查要有憑據，「不是想辦誰就辦誰！」

花蓮縣府則回應，一年三節發放弱勢族群生活物資已行之有年，而且年年都是以縣長傅崐萁與夫人徐榛蔚一同拱手的照片，拱手代表的意義是「祝福與關懷」之意。對於民進黨的不實指控，已涉及誣告、加重誹謗與違反選罷法，縣府會依法追究刑責。

(中時 )